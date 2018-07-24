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Миротворцы на Донбассе: Волкер объяснил, почему начало миссии невозможно без согласия России

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Волкер заявил, что без согласия России миротворцы не могут войти на Донбасс
Волкер заявил, что без согласия России миротворцы не могут войти на Донбасс / Фото из открытых источников

Миротворческие силы Организации Объединенных Наций не могут быть введены на оккупированную территорию Донбасса, пока Российская Федерация не даст на это согласия. Сейчас Москва соглашается лишь на пребывание миссии только вдоль линии соприкосновения.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер в интервью "112 Украина".

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"Россия застряла на своей позиции, озвученной в сентябре прошлого года. То есть, они поддерживают только размещение сил защиты миссии ОБСЕ. Это не создает условий для дальнейшего выполнения минских соглашений. Все, что нам нужно – это настоящие миротворческие силы, которые обеспечат безопасность, вывод тяжелого вооружения, контроль за украинской границей, обеспечат условия, при которых могут быть проведены местные выборы", – отметил политик.

Дипломат подчеркнул, что готов продолжать обсуждение с Россией плана введения миротворцев на Восток Украины, однако основа позиции Соединенных Штатов остается неизменной.

Мы можем отправить миссию, лишь когда Россия согласится на это. Именно поэтому мы с ними ведем переговоры, чтобы достичь договоренностей, чтобы РФ на это согласилась. Тогда мы сможем продвигаться дальше. Но без согласия России это невозможно,
– подчеркнул Волкер.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия должна согласиться на введение миротворческой миссии ООН на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Новости политики Миротворческий контингент Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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