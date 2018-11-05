Миротворцы ООН: для чего они нужны и почему их введение до сих пор невозможно

Несколько лет высшие политические круги обсуждают миротворцев на Донбассе. Президент уже откровенно зовет их в страну, но, оказывается, мы до сих пор сами не готовы ко вводу иностранных войск.

Из 25 тысяч солдат иностранных армий, более 5 тысяч полицейских и гражданских – гуманитарный персонал.

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Такую огромную миссию голубых касок предлагают ввести на Донбассе. Это сценарий Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Доработанный хорватский вариант хотят вводит по трем направлениям: военных, полицейских и гражданских.

Представители гуманитарной составляющей заходят на территорию даже раньше, чем военные группировки. Их задача вернуть гражданский образ жизни. Это восстановление инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения,

– пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Миротворцы помогают также разминировать территорию. Они же временно берут на себя властные полномочия. Однако занимают только руководящие должности, все работники – местные. За порядком будут следить полицейские. Также от других государств, возможны совместные патрули с местными правоохранителями.

При этом важно учитывать, что спецмиссия должна действовать с обеих сторон разграничения, а между ними еще три километра разделения. Однако несмотря на постоянные заявления в высших политических кругах, на местах никаких инструкций или подготовок нет. Потому что до сих пор по нашему законодательству нельзя ввести миротворческую миссию. А иностранцы не имеют права забирать властные полномочия на местах.

Если они зайдут на 2 стороны – это однозначно улучшит ситуацию в районах на линии разграничения. Если будет принято все-таки решение о вводе миротворцев, то я думаю, что изменение законодательства и урегулирование отношений с ними не заставят себя долго ждать,

– сказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Президент Петр Порошенко уже официально призвал ввести миротворцев на Донбасс. Однако ООН от этого сдерживает одно "нет" – от России. И пока в Кремле не согласятся – такой сценарий продолжат откладывать. Поэтому спецпредставитель госдепа США уже несколько раз встречался с российским дипломатом Сурковым.

Убеждают в том числе тем, что часть стран, которые предлагают прислать своих представителей – сотрудничают с Россией.

"Ряд стран уже заявили,что они готовы внести свой вклад. Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция", – подчеркнул спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Тем временем в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий пока не могут назвать даже год внедрения их плана. Учитывают также то, что до сих пор не разрабатывается законопроект из плана действия миротворцев в Украине.