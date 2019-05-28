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      "Миротворец" начал вносить в базу украинцев, которые травят задержанных в Ровно активистов

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      Правоохранители утверждают, что в Ровно активистов не задерживали
      Правоохранители утверждают, что в Ровно активистов не задерживали / radiotrek.rv.ua

      Сайт "Миротворец", который обычно вносит в базу лиц, посягающих на территориальную целостность и суверенитет Украины, начал обрабатывать информацию об угрозах ровненским активистам, в частности Дарье Коцюрубе.

      25 мая двое молодых людей (16-летняя Дарья Коцюруба и 20-летний парень) в центре Ровно вышли на протест против действующего украинского президента Владимира Зеленского. В частности, они держали плакаты: "Украина – вне закона", "Импичмент президенту", "Не кумовство, а по-братски". Впоследствии, митингующих задержали правоохранители, хотя в полиции утверждают, что ничего подобного они не делали, а только пригласили участников акции в участок.

      Читайте также: Протест против Зеленского в Ровно: несовершеннолетняя говорит о задержании и жестоком обращении

      После инцидента Владимир Зеленский отреагировал на акцию против него в Ровно, заявив, что никакого задержания не было, однако правоохранители могли бы действовать мягче.

      Но на этом скандал вокруг ровненских активистов не стих. Так, по словам активистки, она получает многочисленные угрозы и оскорбления в соцсетях, от чего ее морально-эмоциональное состояние очень ухудшилось.

      "Миротворец" уже установил двух человек, угрожавших девушке убийством и насилием.

      Кроме того, что они будут занесены в "Чистилище". Материалы, в случае необходимости, по запросу, будут переданы лицам, представляющим ее (Коцюруба – 24) интересы. К сожалению, приходится заниматься и такими подонками, – отметили в "Миротворце".

      Позже в комментариях "Миротворец" сообщил, что двух внесенных "безумных" в базу удалили. Однако предупредили, что за ситуацией следят, и намекнули, что в будущем активистка может подать на своих обидчиков в суд.

      Кстати. Полицейские назвали действия активистов "несанкционированными" и составили админпротоколы. Рассказываем в материале 24 канала, что не так с действиями правоохранителей и можно ли это связывать со сменой власти

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      Теги: Миротворец Новости Украины Активисты Скандал Дети и несовершеннолетние Ровно
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