"Миротворец" назвал фамилии украинских журналистов, которые "нужны России-агрессору": список

Украинский волонтерский проект "Миротворец" опубликовал список журналистов и политиков, которым якобы не грозит смерть от рук российских спецлужб, и назвал их "надеждой и опорой российского агрессора в Украине".

Об этом говорится на сайте "Миротворца".

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В частности, центр получил в распоряжение список из 47 человек – потенциальных жертв российских спецслужб, который стал известен благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как отметили в "Миротворце", они не будут публиковать этот список представителей СМИ и политических деятелей, потому что его публикация может навредить следствию, а также работе оперативных подразделений СБУ и МВД.

Однако, хотим успокоить некоторых известных "журналистов", которые в списке на ликвидацию отсутствуют: Анастасия Антонюк (Станко), Дмитрий Гнап, Наталия Влащенко, Евгений Мураев, Светлана Крюкова, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Игорь Гужва, Дмитрий Джангиров,

– говорится в сообщении.

Авторы отметили, что вышеперечисленным лицам можно не переживать, так как они являются "опорой" Кремля в Украине.

"Спите спокойно, дорогие "друзья", российскому агрессору вы пока еще очень нужны, поскольку вы – его надежда и опора внутри Украины", – добавили в "Миротворцы".

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что имитация убийства российского журналиста Аркадия Бабчено, которую организовала СБУ, помогла следствию получить список из 47 известных украинских журналистов и российских экс-журналистов, которые могли стать следующими жертвами спецслужб России.