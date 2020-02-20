"Миротворец" внесет в свою базу организаторов акций против эвакуированных из Китая украинцев

Украинский сайт "Миротворец" обещает занести в своее "Чистилище" провокаторов и организаторов акций протеста, где люди выступали против оказания помощи украинцам, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за коронавируса. Самый массовый протест состоялся в поселке Новые Санжары на Полтавщине, где всех эвакуированных поселили в местный медцентр.

"Миротворец" на своей странице в фейсбук отмечает, что общество должно знать людей, которые выступили против помощи своим согражданам.

Важно: Автобус с эвакуированными из Уханя прибыл в санаторий "Новые Санжары": фото

Все выявленные провокаторы и организаторы акций против оказания помощи нашим согражданам, которые вернулись сегодня из Китая, будут занесены в "Чистилище" сайта "Миротворец. Общество должно знать их в лицо,

– написали волонтеры.

Они убеждены, что после попадания в "Чистилище", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей никчемной жизни".

В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности". Она предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.

К теме: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, - неправы

Где и как вспыхнули столкновения из-за эвакуации украинцев из Уханя:

В среду, 20 февраля, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Борисполь. Впоследствии борт полетел в Харьков, и оттуда людей доставили на территорию медцентра "Новые Санжары" на Полтавщину. Эвакуированных везли специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции.

Жители поселка Новые Санжары еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты из-за размещения в их медцентре эвакуированных людей. Утром 20 февраля в поселк съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

Местные жители перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями. Тем не менее, вечером 20 февраля 7 автобусов с эвакуированными из Уханя людьми таки заехали на территорию медцентра.

Власть подчеркивает, ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или другой простуды.

На карантин отправили 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, который обслуживал людей в самолете.

В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а утилизироваться. Медцентру обеспечена постоянная охрана.

Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео