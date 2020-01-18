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      Мировая экономика может вернуться к Великой депрессии: предупреждение от МВФ

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      Великая депрессия / Getty Images

      Мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии, вызванной неравенством между различными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора.

      Об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, сообщает The Guardian.

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      Несмотря на то, что разрыв в неравенстве между странами за последние 20 лет существенно сокращался, внутри страны разногласия, наоборот, росли отметила Георгиева.

      В частности, чрезмерное неравенство в доходах населения внутри стран может помешать росту и привести к "политическим потрясениям" и укреплению популизма. Как пример представительница МВФ привела Великобританию, в которой 10% самых богатых граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее состоятельных.

      По мнению Георгиевой, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиления торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках.

      Глава МВФ отметила, что власти нельзя игнорировать финансовый сектор, который может оказать глубокое и длительное положительное влияние на неравенство. В частности, большое неравенство может становиться причиной "политического давления на краткосрочные простые решения".

      Что такое Великая депрессия?
      Мировой экономический кризис в период с 1929 по 1933 год. Великой депрессии предшествовал крах на биржах США в 1929 году. Это был самый длинный, глубокий и самый глобальный экономический кризис 20 века.

      Великая депрессия вызвала разрушительное влияние практически во всех странах – богатых и бедных. Личные доходы, налоговые доходы, доходы и цены упали, одновременно международная торговля снизилась более чем на 50%. Безработица в США выросла до 25%, а в некоторых странах еще выше, даже до 33%.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Финансы История МВФ
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