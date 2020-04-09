Мировая экономика потеряет из-за коронавируса более 5 триллионов долларов: прогноз Bloomberg

Пандемия коронавируса значительно повлияет на мировую экономику. Убытки составят более 5 триллионов долларов роста в течение следующих двух лет. Эта сумма превышает годовой объем производства Японии.

Ситуацию оценили банки Уолл-Стрит, сообщает Bloomberg.

Важно ООН прогнозирует масштабный голод в мире и экономический кризис из-за коронавируса

Эксперты отмечают, что мир погружается в глубочайшую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того, как по требованию правительства закрылось большинство бизнеса, а люди остаются дома.

Что такое рецессия?Рецессия – фаза экономического цикла, во время которого происходит общее снижение экономической активности. Обычно рецессии случаются во время общего снижения расходов.

Специалисты прогнозируют, что спад экономики будет недолгим, но нужно время, чтобы наверстать упущенное.

Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.

Это примерно такой же временной промежуток, как и последствия глобального финансового кризиса чуть больше десяти лет назад, хотя восстановление может оказаться еще более медленным,

– отмечает издание.

Сейчас перед политиками стоит "сверхзадача" – не открыть свои экономики слишком рано и тем самым позволить вирусу вернуться.

Что прогнозирует Уолл-Стрит

Главный экономист Citigroup Inc. Кэтрин Манн ожидает, что глобальные убытки составят примерно 5 триллионов долларов.

Экономисты JPMorgan Chase & Co. также оценивают утраченный объем производства в 5,5 триллиона долларов или почти 8% ВВП к концу следующего года.

При этом расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессии 2008 – 2009 и 1974 – 1975 годов.

Обратите внимание! По состоянию на 9 апреля в мире более 1,4 миллиона подтвержденных случаев коронавирус, из них летальных исходов – более 88 тысяч. В то же время более 329 тысяч людей выздоровели.. Из-за введения ограничений мир стоит на пороге нового экономического кризиса.

Что известно о возможном мировом кризисе?НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.



Однако Кабмин в обновленном прогнозе повысил уровень инфляции в 2020 году до 11,6% и ухудшил свои ожидания относительно других макроэкономических показателей.



Некоторые страны из-за возможного нового мирового кризиса уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону. Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.