Мировая звезда рока прибыл в Киев: фото

В День Конституции в Киев приехал солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыканта, в частности, заметили на Почтовой площади. что в центре украинской столицы.

Об этом сообщил Виталий Белецкий на своей странице в Facebook, пишет УНИАН.

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По словам активиста, Линдеманн прогуливался в Киеве без охраны, только с переводчиком и еще одним сопровождавшим его человеком.

Добавим, что на Почтовой площади продолжается пикет, где активисты публично требуют расторгнуть договор с застройщиком торгового центра и создать в этой части Киева музей, посвященный найденным здесь старинным артефактам.

С какой именно целью музыкант прибыл в столицу Украины, пока неизвестно.

К слову, сейчас сообщение Виталия Белецкого недоступно для обычных пользователей.



Линдеманн рядом с активистами на Почтовой площади в Киеве

Напомним, в конце апреля сообщалось, что в Киев с неанонсированным визитом прибыл титулованный британский режиссер Гай Ричи.