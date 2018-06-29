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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мировая звезда рока прибыл в Киев: фото

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Фронтмен группи Rammstein Тилль Линдеманн побывал в Киеве
Фронтмен группи Rammstein Тилль Линдеманн побывал в Киеве / Rammstein Press

В День Конституции в Киев приехал солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыканта, в частности, заметили на Почтовой площади. что в центре украинской столицы.

Об этом сообщил Виталий Белецкий на своей странице в Facebook, пишет УНИАН.

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По словам активиста, Линдеманн прогуливался в Киеве без охраны, только с переводчиком и еще одним сопровождавшим его человеком.

Добавим, что на Почтовой площади продолжается пикет, где активисты публично требуют расторгнуть договор с застройщиком торгового центра и создать в этой части Киева музей, посвященный найденным здесь старинным артефактам.

С какой именно целью музыкант прибыл в столицу Украины, пока неизвестно.

К слову, сейчас сообщение Виталия Белецкого недоступно для обычных пользователей.

Rammstein, Тилль Линдеманн, Киев, активисты, Почтовая площадь
Линдеманн рядом с активистами на Почтовой площади в Киеве

Напомним, в конце апреля сообщалось, что в Киев с неанонсированным визитом прибыл титулованный британский режиссер Гай Ричи.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Киева Новости культуры Музыка
Источник: 24 Канал
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