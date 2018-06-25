Мировая звезда трансплантологии приехала в Киев поделиться опытом и осмотреть своих пациентов

Врач Балакширнан – известный индийский кардиолог и хирург-трансплантолог, руководит отделением сердечно-сосудистых патологий. В прошлый раз он так и не долетел до Украины, ведь перед самым отправлением рейса узнал, что сможет спасти чью-то жизнь. Сейчас же мировая звезда трансплантологии в Киеве.

Доктор Балакришнан приехал из Индии, чтобы поделиться опытом с нашими врачами и осмотреть своих пациентов. Кроме миссии спасать человеческие жизни имеет еще одну: донести, что в трансплантологии нет ничего плохого и, возможно, она поможет кого-то спасти.

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Десятилетняя Валерия не смогла догнать своего героя, ведь бегать ей пока нельзя. Хоть и видела доктора Балакришнана еще 4 дня назад, уже соскучилась. Не так давно в далекой Индии он дал ей новое сердце. Когда девочке не было и года, врачи поставили диагноз – дилатационная кардиомиопатия. Это когда сердце быстро увеличивается.

2 месяца как девочке пересадили сердце от неродственного донора. Закон, который бы развязал руки украинским врачам, президент подписал только на прошлой неделе. Именно поэтому Министерство здравоохранения отправляет таких пациентов за границу. Трансплантацию сделали неожиданно, как только появился орган.

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Только доктор Балакришнан пролечил 42 украинцев, 12 из них – уже с пересадкой. Еще 10 лет в Индии не было такой системы. Сегодня к ним съезжаются со всего мира пересаживать сердце и легкие. А транспортировать органы в ближайшее время начнут с помощью дронов.

Во всех голливудских фильмах говорится о том, что если хорошие люди собираются вместе, они могут преодолеть любую проблему, любую беду,

– подчеркнул кардиохирург-трансплантолог доктор Балакришнан.

И пока у нас с трудом проголосовали за закон о трансплантации, а кареты скорой замирают в пробках, в Индии машину с органами не то что пропускают в специальном зеленом коридоре, в ее сторону летят цветы.