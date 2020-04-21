Мировое снижение цен на нефть: эксперт объяснил, как это повлияет на экономику Украины

Впервые в истории американское "черное золото" стало стоить меньше нуля. Цена на нефть марки WTI упала примерно на 316%. Сейчас за баррель этой марки отдают почти полтора доллара. Экономист Тарас Козак считает, что такие изменения на экономику Украины повлияют, но не положительно.

Большая часть импорта – это энергоресурсы, в частности нефть и бензин. Поэтому цена на них должна быть дешевле. Поэтому мы будем импортировать меньше в денежном измерении за поставки нефтепродуктов, подчеркнул Козак в эфире 24 канала.

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По словам эксперта, в то же время к цене на нефть привязаны пошлины и НДС. Поэтому чем меньше стоит нефть, тем меньше денег будет поступать в бюджет Украины. Соответственно, дефицит бюджета может увеличиваться.

В Украине тоже добывают нефть, но это дорогостоящий процесс, поскольку она лежит не на поверхности. Когда цена нефти ниже 30 долларов за баррель, добывать ее в Украине – убыточно. Тогда "Укрнафта" (и другие добывающие компании, – 24 канал) не сможет платить налоги и пошлины,

– отметил Козак.

Он добавил, вполне возможно, что "Укрнафта" будет увольнять свой персонал и может даже обанкротиться. Поэтому падение цены на нефть имеет и положительные и отрицательные стороны для Украины.

Справка. WTI – это марка нефти, цену на которую используют как один из показателей мировых цен на "черное золото". Это один из так называемых маркерных сортов нефти. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. Нефть добывают в западном Техасе.

Ожидать ли ослабления российской агрессии в связи с колебанием цен на нефть

Как сообщил Козак, хуже всего от падения цены на нефть будет России, потому что там большая часть бюджета построена на экспорте энергоресурсов. Существенно упала и цена на газ. В Украине же все будет зависеть от себестоимости каждой компании.

"Чем дороже энергоресурсы, тем больше желания у России "помочь" братским народам или распространять "русский мир". Поэтому падение цены на нефть и энергоресурсы в целом уменьшает милитаристские аппетиты России. Поэтому вполне возможно, что если такая цена будет сохраняться годами, в РФ будут внутренние проблемы и ей будет не до Украины", – считает Козак.

Что известно об обвале цен на нефть?Он вызван карантинными ограничениями в большинстве стран. Из-за этого резко снизился спрос на нефть, соответственно и упали цены.



Еще одним весомым фактором влияния является то, что страны, добывающие нефть, не смогли сразу прийти к согласию по сокращению добычи. Они продолжали активно добывать "черное золото", которое сейчас просто некуда девать.

Нефтетранспортная система Украины / Фото Укртранснафты