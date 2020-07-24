Экономист Пол Кругман в колонке для New York Times рассказал о больших экономических потерях, которые США испытывает из-за пандемии коронавируса.

Миллионы безработных американцев ждет катастрофа, пишет в своей колонке для издания NYT Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии в области экономики. 24 канал перевел основные тезисы.

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Многие знали изначально, что Трамп не готов к тому, чтобы стать президентом США. Что он не справится с кризисом, если он не создан им самим. Но магнитуда провала США в борьбе с коронавирусом шокировала даже циников. Во Флориде уровень смертности уже сравнялся с целым ЕС, где живет в 20 раз больше людей. Как это произошло? На каждом этапе Трамп и его союзники отказывались признавать реальность или предупредить приближающуюся катастрофу.

Они отвергали факт, что COVID-19 является угрозой; отвергали факт, что быстрое открытие страны вызовет новую волну заболевания. Теперь, когда беда пришла, республиканские губернаторы реагируют дерзко, но неэффективно, тогда как Белый Дом не делает вообще ничего. А через несколько дней Америку ждет еще одна проблема: экономика.

Экономическое падение уже рядом

Коронавирус может повлиять на экономику США еще хуже / Фото NPR

Кругман признает, что в целом ответ Америки на коронавирус был плохим, но именно экономические меры – чуть лучшими. CARES Act (закон о выделении 2 триллионов долларов в стабилизационный фонд из-за пандемии – 24) имел "пробелы" в дизайне и исполнении, но все же смог облегчить трудности и ограничить экономические потери. Также этот акт ввел помощь рабочим, которые были затронуты локдауном.

Обычно работники обеспечены страхованием, но оно не спасает от бед, а многие не имеют и этого. Люди получают выплаты по безработице намного меньшие, чем их предыдущие зарплаты. На этом фоне CARES Act расширил страховые рамки, особенно для фрилансеров и тех, кто работает по контракту. На каждый недельный чек выделялась дополнительная сумма в 600 долларов.

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Эта сумма выполняла две функции: она означает, что на самом деле страданий на рынке труда гораздо меньше, чем можно было ожидать (особенно когда почти сразу исчезают 22 миллиона рабочих мест). По некоторым подсчетам, бедность даже немного уменьшилась. Эта небольшая поддержка также помогла сохранить ту часть экономики, которую не задел локдаун. Без них была бы еще одна волна увольнений и сокращения экономики. Это уже не говоря о том, что люди не могли бы выплачивать ренту, а это – массовые выселения из домов.

Все это хорошо, но... через несколько дней эти выплаты по шесть сотен долларов закончатся, потому что они рассчитаны только до пятницы 31 июля. А реально все остановится еще 25 или 26 июля. Это потому, что обычно неделя помощи по безработице заканчивается в субботу или воскресенье.

Безработные без помощи: выживут ли бедные американцы

Лишь за несколько суток большая часть рабочих увидит, что их доходы упали на 60% или больше, предсказывает Кругман. В зависимости от штата, цифра может составить 85%.

Массовые увольнения Крупные авиакомпании, к примеру, одна за другой объявляют о сокращении персонала. United Airlines увольняет 36 тысяч человек с 1 октября. HSBC – огромный всемирный банк – увольняет 35 тысяч человек. Гиганты телекоммуникаций AT&T – столько же. Нефтяники Chevron уменьшат штат на 10 – 15%.

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Впрочем, ни республиканцы, ни Белый Дом не выказывают срочности ситуации, хотя демократы два месяца назад приняли нужный закон о помощи. Трамп и его союзники говорят о скором восстановлении экономики, которое вернет полную занятость, сделав эту помощь безработным ненужной.

Но они не видят экономику, которая снова под угрозой из-за ужесточения вируса. Такая ситуация позволяет консерваторам потакать одной из своих любимых "зомби-идей": помощь тем, кто потерял работу в депрессивной экономике, мешает создавать новые рабочие места. Это отвлекает людей от поиска новой работы, демотивирует их.

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Под этим есть научная база: согласно исследованию Университета Чикаго, когда 600 долларов добавляют к другим государственным льготам, это больше чем 2/3 американцев зарабатывают! На такую акцию нужно 15 миллиардов долларов для 25 миллионов американцев.

Многие используют деньги, чтобы оплатить срочные счета или приобрести еду, но 4,3 миллиона американцев, владеющих недвижимостью, пропустили выплаты в мае. Это самый высокий показатель с 2011 года. Тем временем, уровень безработицы на июнь 2020 года составляет 11,1% (а это почти 50 миллионов граждан США).