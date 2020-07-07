Страны Евросоюза пострадали от стремительного падения экономики из-за пандемии COVID-19. Согласно прогнозу ЕС, меньше всего пострадает экономика Польши.

Про це заявили на сайті Еврокомиссии сегодня, 7 июля 2020. Там спрогнозировали, что в 2020 году польская экономика сократится на 4,6%.

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Как известно, в мае 2020 года Европейская комиссия прогнозировала, что экономика Польши сократится на 4,3%. Сейчас этот процент увеличился, однако рост не является значительным. В Еврокомиссии также заявили, что рост экономики в 2021 году будет несколько менее надежным, чем прогнозировали весной.

Стоит отметить, что экономическая ситуация в Польше относительно оптимистична, ведь в других странах процент падения гораздо больший.

В общем ВВП ЕС упадет ориентировочно на 8,7%. Инфляцию в зоне евро прогнозируется на уровне 0,3% в 2020 году. В 2021 году – на 1,1% в 2021 году.

К теме. Эксперты недавно спрогнозировали, что восстановление мировой экономики после мощного падения вследствие пандемии точно невозможно до конца года. В то же время полное "выздоровление" под большим вопросом и в следующем 2021 году.