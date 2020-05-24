Мировой кризис 2020: страны ЕС придумали план восстановления экономики

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предложили свой план восстановления экономики ЕС. Представители заявили, что пострадавшим странам надо выдавать кредиты, а не субсидии, как ранее предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Речь идет о восстановлении экономики ЕС, которая пострадала от мирового кризиса, который вызвала пандемия COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

Читайте также Экономический кризис в Европе: данные аналитиков свидетельствуют о "вероятном восстановлении"

Проект, который предложили 4 страны ЕС, которые называют себя "экономной четверкой", предусматривает создание специального фонда для укрепления экономики ЕС. Срок его действия должен быть ограничен на 2 года. Согласно этому документу, помощь наиболее пострадавшим странам предлагают выделять в форме разовых кредитов.

Справка. 170 стран мира показали экономическое падение в марте 2020 года. Пострадали даже самые мощные экономики мира. Все из-за пандемии COVID-19 и вызванные ею ограничения.

Для чего будут давать кредиты

Стоит отметить, что тратить деньги позволят не на все нужды. Сферы деятельности, на которые дадут разрешение использовать средства – ограничены:

научные исследования;

инновации;

повышение устойчивости здравоохранения;

обеспечение перехода к "зеленой" экономике.

Что предлагали Меркель и Макрон?Согласно инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Емманюеля Макрона, Еврокомиссия должна взять на финансовом рынке займы на 500 миллиардов евро под гарантии ЕС. Их запланировать распределить в виде субсидий для наиболее пострадавших стран в области экономики. Однако реализация этого плана возможна лишь в том случае, если согласятся все 27 стран Евросоюза.



Такое идет. поддержали не все. Канцлер Австрии Себастьян Курц резко раскритиковал концепцию Германии и Франции. Он назвал ее "созданием долгового союза через черный ход".