Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Мировой кризис 2020: страны ЕС придумали план восстановления экономики

- Читати новину українською
План восстановления экономики ЕС
План восстановления экономики ЕС / delo.ua

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предложили свой план восстановления экономики ЕС. Представители заявили, что пострадавшим странам надо выдавать кредиты, а не субсидии, как ранее предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Речь идет о восстановлении экономики ЕС, которая пострадала от мирового кризиса, который вызвала пандемия COVID-19, сообщает Deutsche Welle.

Читайте также Экономический кризис в Европе: данные аналитиков свидетельствуют о "вероятном восстановлении"

Проект, который предложили 4 страны ЕС, которые называют себя "экономной четверкой", предусматривает создание специального фонда для укрепления экономики ЕС. Срок его действия должен быть ограничен на 2 года. Согласно этому документу, помощь наиболее пострадавшим странам предлагают выделять в форме разовых кредитов.

Справка. 170 стран мира показали экономическое падение в марте 2020 года. Пострадали даже самые мощные экономики мира. Все из-за пандемии COVID-19 и вызванные ею ограничения.

Для чего будут давать кредиты

Стоит отметить, что тратить деньги позволят не на все нужды. Сферы деятельности, на которые дадут разрешение использовать средства – ограничены:

  • научные исследования;
  • инновации;
  • повышение устойчивости здравоохранения;
  • обеспечение перехода к "зеленой" экономике.

Что предлагали Меркель и Макрон?Согласно инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Емманюеля Макрона, Еврокомиссия должна взять на финансовом рынке займы на 500 миллиардов евро под гарантии ЕС. Их запланировать распределить в виде субсидий для наиболее пострадавших стран в области экономики. Однако реализация этого плана возможна лишь в том случае, если согласятся все 27 стран Евросоюза.

Такое идет. поддержали не все. Канцлер Австрии Себастьян Курц резко раскритиковал концепцию Германии и Франции. Он назвал ее "созданием долгового союза через черный ход".

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Коронавирус COVID-19 Нидерланды Дания Австрия Швеция Европарламент Европа Мировой кризис 2020
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Да прибудет с вами сила: почему здоровый сон необходим для работы мозга
сегодня , 12:00 Да прибудет с вами сила: почему здоровый сон необходим для работы мозга
Наталія Кадя
Аппетиты Путина и мечты США: какова цена последнего ядерного договора
23 мая , 22:14 Аппетиты Путина и мечты США: какова цена последнего ядерного договора
Анатолій Максимов
Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
23 мая , 22:00 Zoom: какие есть риски и как безопасно использовать приложение
Роман Чорненький