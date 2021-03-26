Найбільший виробник деревної маси – сировини для виробництва туалетного паперу – попередив, що компанія очікуює на вплив глобальної кризи. Це може почати створювати проблеми з постачанням та світовго дефіциту туалетного паперу.

Постачальники змушені переносити відвантаження, оскільни судна заходять на морські термінали все рідше. Про можливі труднощі з постачанням розповіла бразильська компанія Suzano SA. Вона випускає цю сировину – пульпу.

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У чому причина проблеми

Компаіня використовує для відправки свого товару в основному – контейнери. Попит на них у світі різко зріс. Тепер у Suzano побоюються затримок з постачанням.

Проблеми з доставкою будуть наростати як снігова куля і з часом тільки посиляться,

– струбований генеральний директор Suzano Вальтер Шалка.

У виданні наголосили, що значні перебої в торгівлі пульпою можуть зрештою вплинути на поставки туалетного паперу, якщо у виробників не буде достатніх запасів.

Увага! Бразилія – провідний світовий постачальник целюлози. На Suzano SA припадає близько третини світових поставок з твердих порід деревини, яка використовується для виробництва туалетного паперу.

Експорт теж постраждає

У Suzano також стурбовані тим, що в березні 2021 року експортують менше продукції, ніж планували. Крім цього, будуть змушені перенести деякі поставки на квітень, попри те, що криза триває вже декілька місяців.

Фахівці переконані, що попередження найбільшого виробника сировини – одна з перших серйозних ознак, що вказують на поширення кризи на інші судноплавні ринки.

Довідка. Попит на побутовий туалетний папір сильно виріс, оскільки споживачі купують із запасом через пандемію.

Що таке контейнерна криза