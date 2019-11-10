Мировой бренд Head разворачивает производство в Украине: что известно об их заводе в Виннице

В Виннице идет строительство завода мировой компании Head, производящей спортивное снаряжение. Правда, через два месяца после закладки символической капсулы о начале работ у инвестора возникли определенные трудности, связанные с украинскими реалиями. Какое будущее ждет завод Head Vinnytsia – в нашем материале.

Как компания Head заходила в Украину

Все началось еще год назад. Тогда во время встречи с пятым украинским президентом Петром Порошенко исполнительный директор Head Иоганн Элиаш сообщил о решении компании построить новое самое большое производство в Украине, а именно на Винниччине. В Украину компания планировала перенести производственные мощности из Австрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Германии. По словам Элиаша, в Head провели тщательный анализ не только Украины, но и других стран, и итоге выяснили, что "Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции в этой части мира, даже лучше, чем в Китае".

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Тогда Элиаш отмечал, что инвестиционный проект составляет 80 миллионов евро и предусматривает три этапа. Так, компания планировала в течение 2019 – 2020 годов построить завод по производству продукции для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления). Планировалось, что количество рабочих мест на начальном этапе составит около 300, а с 2022 года во время расширения производства достигнет уже 1000. Кроме того, компания намеревалась ежегодно тратить на зарплаты своих работников до 150 миллионов гривен. Площадь завода должна была бы составлять до 50 тысяч квадратных метров.

Впоследствии был подписан Меморандум о взаимопонимании между Винницкой областной государственной администрацией, Винницким городским советом и КП "Винницкий муниципальный центр инноваций". В конце марта 2019 года компания Head приобрела в Виннице земельный участок площадью 25 гектаров за более 34 миллиона гривен. Разместиться завод должен был в пределах Винницкого индустриального парка. До этого еще было создано общество с ограниченной ответственностью "Хед Винница", оно, со своей стороны, является дочерней компанией HEAD International Holding GmbH.

План размещения завода Head Vinnytsia в Винницком индустриальном парке

В середине сентября на территории Винницкого индустриального парка заложили капсулу, которая символизирует начало строительства завода Head. По предварительным планам, первая очередь завода должна заработать с 2021 года. Проектировщиком и генподрядчиком в строительстве завода выступает украинская компания UBC Engineering, которая является частью холдинга UBC Group (Ukrainian Beer Company), принадлежащего бизнесмену Игорю Гуменному и занимающегося разработкой и производством холодильной техники для напитков и продуктов. К слову, рядом Head Vinnytsia должен разместиться неподалеку еще один завод от UBC – Green Cool.

Закладка символической капсулы на месте будущего завода Head в Виннице

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Не все так радужно: Head столкнулась в Украине с серьезными проблемами

В начале ноября о заводе Head в Виннице снова заговорили все. Основанием стало сообщение Игоря Гуменного, в котором он заявил, что компании нужно заплатить 1,6 миллиона евро только за подключение к сетям. Кроме того, им потом еще придется платить самый высокий в Восточной Европе тариф.

Когда они подписывали меморандум, еще с предыдущей властью, им задекларировали стоимость подключения – 300 гривен за киловатт. Нынешняя же власть объявила 3972 гривны за киловатт. Им нужно минимум 10 мегаватт, а это около 1,6 миллиона евро. Это нужно заплатить, чтобы тебя подключили и ты потом покупал электроэнергию. Представители Head спросили, когда услышали цифру: "Это за что?" Вручную на листочке перечисляли стоимость киловатт, умножили на мегаватт, переспрашивали, нет ли здесь ошибки. Если бы им объявили цену при подписании меморандума или до приобретения земли, их бы здесь не было,

– отметил он.

В качестве аргумента он привел стоимость электроэнергии в столице Латвии Риге, где "ты платишь только 75 – 80 евро, и тебе подводят провода к выключателю". Зато в Виннице за 1 киловатт следует выложить 3970 гривен или 140 евро, а, к примеру, в Полтаве и того больше – 8 тысяч гривен.

"Потом оказывается, что лимитов в этом месте нет, нужно тянуть, и включают коэффициент 1,25. Плюс стоимость трассы, согласования техдокументации и лимиты. В Украине дешевле по старинке искать проектировщиков на трассу, согласовывать отдельно, оплатив при этом стоимость согласования техдокументации и после искать подрядчика на сами работы и подводить сети самостоятельно. Но это только по вопросу покупать энергию, еще не говорю о строить и согласовывать проект. Отдельно следует упомянуть и о газе", – добавляет Гуменный.

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Завод Head в Виннице все же будет?!

На громкое заявление Гуменного отреагировал мэр Винницы Сергей Моргунов. Чиновник поддержал предпринимателя и подчеркнул, что такая ситуация негативно влияет на инвестиционный климат города. Также он добавил, что в инфраструктуру сетей, которые подводятся к Индустриальному парку, где будет расположен завод Head, из городского бюджета вложена сумма около 150 миллионов гривен.

Если говорить вообще о предоставлении технических условий на подключение в больших объемах, то конечно есть постановление НКРЕКП по установлению соответствующего тарифа. В городе Винница этот тариф на 1 киловатт – 4 тысячи гривен. В Полтаве, например – 8 тысяч гривен. То есть это общенациональная проблема, которая однозначно негативно влияет на инвестиционный климат государства в целом и Виннице в частности,

– сказал Моргунов.

Кроме того, директор департамента экономики и инвестиций Винницкого городского совета Виталий Погосян заверил, что завод Head все же заработает в Виннице и инвестор не уйдет из города, несмотря на сверхвысокую цену за электричество. По крайней мере, по его словам, городской совет сделает все, чтобы этого не произошло.

"Мы находимся в постоянной коммуникации с инвестором, он понимает особенности и тонкости украинского законодательства. Поэтому сегодня можно говорить, что завод Head в Виннице будет", – говорит он.

Сказал свое слово и украинский президент Владимир Зеленский. Во время встречи с главным исполнительным директором компании Head он заверил, что украинская власть будет защищать все инвестиции, и это для нее является приоритетом. В частности, на защите инвестиций, приходящих в Украину, концентрируется украинское правительство.

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Что известно о компании Head

Этот бренд наиболее узнаваем в мире в сфере горнолыжных видов спорта. Охватывает компания три основные спортивные направления: зимние виды спорта, ракетковые виды спорта, дайвинг и плавание. Ее производство расположено в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае. В целом компания уже зашла на рынки 85 стран мира. Штаб-квартиры Head размещаются только в трех странах мира – в Амстердаме (Нидерланды), Кеннельбахе (Австрия) и в Боулдере (Колорадо, США),

Представляет она такие бренды:

HEAD : продукция для тенниса (ракетки и мячи), ракетки для сквоша и ракетбол, горные лыжи, лыжные крепления и обувь, сноуборды, продукция для плавания и спортивная одежда.

: продукция для тенниса (ракетки и мячи), ракетки для сквоша и ракетбол, горные лыжи, лыжные крепления и обувь, сноуборды, продукция для плавания и спортивная одежда. Penn : мячи компании Penn являются официальными для теннисной чемпионской серии и первыми по объемам продаж в США.

: мячи компании Penn являются официальными для теннисной чемпионской серии и первыми по объемам продаж в США. Tyrolia : это крупнейший в мире производитель горнолыжных креплений.

: это крупнейший в мире производитель горнолыжных креплений. Mares : один из мировых лидеров по производству снаряжения для дайвинга.

: один из мировых лидеров по производству снаряжения для дайвинга. SSI: предоставляет тренировочные материалы и проводит сертификацию для погружений с аквалангом для дайверов, инструкторов по дайвингу, дайвинг-центров по всему миру.



Какое спортивное оборудование производит Head / Скриншот сайта компании

Добавим, что в Украине уже есть похожее предприятие в Мукачево, где производят лыжи для разных торговых марок, в частности для всемирно известной австрийской торговой марки Fischer.