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      Мировой финансовый кризис: экономический эксперт рассказал, стоит ли волноваться украинцам

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      Глобальный финансовый кризис может затронуть и Украину
      Глобальный финансовый кризис может затронуть и Украину / Фото из открытых источников

      Из-за падения стоимости сырьевых продуктов Международный валютный фонд прогнозирует мировой финансовый кризис в ближайшие годы. Поскольку наша страна является крупным экспортером зерна и металла, это может затронуть и рядовых украинцев.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

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      По его словам, вероятный мировой кризис может отразиться прежде всего на общем объеме украинского экспорта. Ведь мы его сокращаем, а вот импорт уменьшить не можем. Как только растут доходы населения, в стране повышается объем импорта.

      Кушнирук рассказал, что вследствие этого ухудшается торговый баланс, поскольку внутри страны мы производим слишком мало продукции. Кроме этого, мы очень много тратим энергии с точки зрения неэффективного использования.

      Борис Кушнірук
      Борис Кушнирук

      Экономист убежден: упадет экспортная выручка, произойдет давление на курс национальной валюты, а это повлияет и на инфляцию. К этому нужно готовиться, а именно продолжать сотрудничество с МВФ и применять к вопросам бюджетных расходов консервативный подход.

      Обещать людям то, чего на самом деле дать будет невозможно – это очень безответственно. К счастью, бюджет на 2019 год мы приняли достаточно сбалансировано. Это даст предпосылки для того, чтобы этот год мы прожили спокойно, если не возникнет никаких политических окрасок,
      – отметил Кушнирук.

      И добавил, что готовиться к проблемам, которые будут неизбежными в 2020 году, нужно уже с первого дня 2019-го.

      К слову, ранее в пресс-службі Национального банка Украины сообщили, что Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.

      Смотрите видео полного интервью Бориса Кушнирука в эфире 24 канала:

       

      Теги: Новости Украины Деньги МВФ
      Источник: 24 канал
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