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      Мировой форум Холокоста: Зеленский посетит Иерусалим, но не будет выступать с речью

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      Зеленский анонсуиав свой визит в Израиль / ОП

      Президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль 22 – 23 января и будет присутствовать на церемонии к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. Однако речи провозглашать не будет.

      Зеленский считает, что "самое важное для каждой страны – почтить память жертв Холокоста". Об этом он говорил в интервью изданию The Times of Israel.

      В этом же интервью Зеленский охарактеризовал свои отношения с Путиным

      Очень важно здесь быть – независимо от того, будем ли мы (говорилось о лидерах стран – 24 канал) выступать с речами или нет. Лично для меня не имеет значения, дали ли мне слово,
      – подчеркнул Зеленский. 

      При этом украинский глава государства отметил, что многие люди, которые погибли в трагедии Холокоста, были украинскими евреями. Собственно, каждый четвертый из евреев, погибших тогда, был украинцем.

      Поэтому я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью. Я знаю, что в израильской стороны другой формат. Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на церемонии,
      – отметил Зеленский.

      Почему Зеленский акцентировал внимание на речи? Дело в том, что президент Польши Анджей Дуда официально отказался ехать в Иерусалим, потому что ему там не предоставят время для выступления. Зато будет выступать российский президент Владимир Путин.

      Мировой форум памяти жертв Холокоста 22 и 23 января пройдет в Иерусалиме. Мероприятие посвящено 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше. 

      В самой же Польше торжества состоятся 27 января, и их также планирует посетить Владимир Зеленский. 

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      19 января
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: История Анджей Дуда Новости Польши Владимир Зеленский Голокост евреи Новости Израиля Новости Украины Новости политики
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