Мировой форум Холокоста: Зеленский посетит Иерусалим, но не будет выступать с речью

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль 22 – 23 января и будет присутствовать на церемонии к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. Однако речи провозглашать не будет.

Зеленский считает, что "самое важное для каждой страны – почтить память жертв Холокоста". Об этом он говорил в интервью изданию The Times of Israel .

В этом же интервью Зеленский охарактеризовал свои отношения с Путиным

Очень важно здесь быть – независимо от того, будем ли мы (говорилось о лидерах стран – 24 канал) выступать с речами или нет. Лично для меня не имеет значения, дали ли мне слово,

– подчеркнул Зеленский.

При этом украинский глава государства отметил, что многие люди, которые погибли в трагедии Холокоста, были украинскими евреями. Собственно, каждый четвертый из евреев, погибших тогда, был украинцем.

Поэтому я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью. Я знаю, что в израильской стороны другой формат. Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на церемонии,

– отметил Зеленский.

Почему Зеленский акцентировал внимание на речи? Дело в том, что президент Польши Анджей Дуда официально отказался ехать в Иерусалим, потому что ему там не предоставят время для выступления. Зато будет выступать российский президент Владимир Путин.