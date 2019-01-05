14:03
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина
      Вєсті Кремля
      14:45, 4 января
      Вести.UA. Жир: Скрытый "талант" Ляшко. Провальный стартап коммунистов
      Вєсті.UA
      17:33, 4 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Программы Безумный мир
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019

      Безумный мир 138 Читати новину українською

      Новый год едва наступил. Все прогрессивное человечество доедает оливье и допивает выдохшееся шампанское, новостей пока не очень много. Подводить итоги я не очень люблю, поэтому попытаюсь, напротив, дать прогноз на 2019 год. И главным его событием обещает стать всемирный экономический кризис.

      Все предпосылки для его начала уже есть. Во-первых, цикличность: такие кризисы случаются примено каждые 10 лет – в 1998 и 2008 годах все рушилось. В 2018 мировая экономика устояла. Во-вторых, проблемы все равно были. В конце 2018 года главный американский фондовый индекс Dow Jones начало очень серьезно лихорадить.

      Читайте также: "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет

      Декабрь оказался для биржи худшим за последние 30 лет. В-третьих, стремительно падают цены на сырьевые товары: бизнес уверен, что производство в мире упадет, сырья и энергии надо будет меньше. В-четвертых, ФРС США повышает учетную ставку, предупреждая возможный всплеск инфляции.

      Трамп
      Дональд Трамп продолжает экономическую войну против почти всего мира

      Помимо всего этого в США есть и политические факторы экономического риска: Дональд Трамп продолжает экономическую войну против почти всего мира; правительство США осталось без денег и не работает в полную силу из-за конфликта между президентом и Конгрессом. Европа тоже далека от стабильности: там Брексит, подъем правых и левых популистов, волнения во Франции и смена политических поколений в Германии.

      На этом фоне глобальный экономический кризис в 2019 году представляется почти неизбежным. Миру очень повезет, если он все-таки не случится.

      Читайте также: "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин

      Ближний Восток

      Важным фактором глобального риска останутся Северная Африка и Ближний Восток. В 2019 году гражданская война в Ливии может завершиться победой местного генерала Халифы Хафтара, которого поддерживают авторитарные Египет и Россия. Используя Ливию как регулятор потока беженцев, они смогут успешно давить на Европу, добиваясь каких-то своих зловещих целей.

      Ливия
      В 2019 году гражданская война в Ливии может завершиться победой Халифы Хафтара

      В самом Египте продолжится консолидация власти президента-фельдмаршала Абдель Фаттаха аль-Сиси, который все больше напоминает не демократически избранного лидера, а полноценного военного диктатора, построившего в стране режим абсолютной личной власти. В этом он парадоксальным образом опирается на поддержку со стороны США, Израиля, России и Саудовской Аравии, которым фельдмаршал нравится в равной степени, хотя и по разным причинам. 

      Египет
      Абдель Фаттаха аль-Сиси все больше напоминает полноценного военного диктатора

      В Израиле 2019 год обещает стать исключительно важным. Во-первых, с ускорением строительства еврейских поселений на западном берегу реки Иордан будет окончательно похоронена идея создания двух государств для двух народов. Палестинцы уже точно своего государства не получат, так как для него просто не останется земли. Во-вторых, в 2019 году своего поста может лишиться бессменный премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

      За ним уже пришли полиция и прокуратура, которые в Израиле неумолимы и неподкупны. Если "король Биби" переедет из премьерской резиденции в тюремную камеру, на Ближнем Востоке поменяется почти все. Дело в том, что последние лет 10 позиция Израиля по любому вопросу была на самом деле его личной позицией.

      Без него все будет иначе.

      Израиль
      В 2019 году своего поста может лишиться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

      После убийства журналиста Джамаля Хашогги Саудовская Аравия оказалась перед возможной сменой элит. Если мир продолжит жесткий бойкот фактического правителя – наследного принца Мухаммеда бин Салмана, то его отец, король Салман, может назначить правителем страны кого-то другого. Это, конечно, маловероятно, но теоретически, для него интересы страны должны быть важнее интересов сына, пусть даже и любимого.

      Мухаммед бин Салман, в свою очередь, будет опираться на союзников – руководителей Египта, США, Израиля и, с недавних пор, России.

      Эти люди постараются не дать ему исчезнуть с политической карты мира.

      Аравия
      Вместо Мухаммеда бин Салмана король может назначить правителем страны кого-то другого

      Ирак постепенно отдаляется от США и сближается с Ираном. Парламент Ирака, где большинство составляют шииты, уже потребовал вывода американских войск из своей страны. Тут все зависит от Дональда Трампа. Если после Сирии он выведет войска и из Ирака, вместо США туда зайдет Иран. 

      Читайте также: Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество

      Вообще, для Ирана 2019 год обещает стать довольно успешным. Американцы уходят из союзной ему Сирии, сокращают присутствие в соседнем Афганистане, думают покидать Ирак. Самые принципиальные враги – израильский премьер и саудовский кронпринц – столкнулись с огромными трудностями у себя дома.

      Но самое главное – Иран стоит на пороге осуществления главной своей стратегической задачи: создания прямого и непрерывного наземного шиитского коридора от берегов Персидского залива и Индийского океана к Средиземному морю и израильской границе.

      В 2019 году уже ничто не будет мешать создать, наконец, этот "шиитский полумесяц". Если получится, то в истории Ирана это станет эпохальным событием. 

      Сирия
      Башар Асад, "Хизбалла" и иранцы бросят все силы на создание своего полумесяца

      В Сирии тем временем гражданская война и не думает стихать. После ухода оттуда американских войск наверняка начнутся столкновения между курдами и турецкой армией.

      Кроме того, Исламское государство попробует возродиться из пепла, ну а Башар Асад, "Хизбалла" и иранцы бросят все силы на создание своего полумесяца. Ради достижения этой цели они не остановятся ни перед чем и атакуют любую силу, которая встанет на их пути. 

      Афганистан тоже ожидают большие перемены. США собираются вывести оттуда половину войск. Вашингтон уже начал переговоры с талибами и, видимо, собирается сдать им страну. Самая долгая война в истории США, судя по всему, закончится поражением и отступлением. И начало этого процесса ожидается в 2019 году. Ну а сам Афганистан после этого будет ждать новый раунд гражданской войны. 

      Читайте также: Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии

      Вот таким я вижу мир в 2019 году. Конечно, все может быть намного лучше и веселее, никаких ужасов не произойдет. Но передача наша называется "Безумный мир", поэтому я должен рассматривать самые жуткие варианты!

      Автор: Иван Яковина
      Теги: Новости России Саудовская Аравия Новости США Афганістан Война в Сирии Иран Ирак Новости Израиля Палестина Египет Ливия Видеоблоги Ближний Восток Исламское государство Дональд Трамп Башар Асад Джамаль Хашогги Биньямин Нетаньяху Бюджетный кризис в США Безумный мир
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук