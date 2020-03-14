Мировой кризис: выдержит ли украинский бизнес карантин, закрытые границы и панику

В Украине ввели общенациональный карантин и закрыли большинство пропускных пунктов на границе. Каждый шаг власти против коронавируса так или иначе влияет на определенные отрасли бизнеса. Последствия этих мер могут быть катастрофическими, если не иметь антикризисного плана.

Сможет ли украинский бизнес выжить в условиях мирового кризиса – читайте далее в статье.

Приведет ли паника к сверхприбылям?

В Украине пока известно о первом смертельном случае в результате заражения коронавирусом. Однако, недостаток информирования со стороны Минздрава, постоянное освещение пугающей информации о коронавирусе в СМИ и просто человеческий инстинкт самосохранения уже смогли поднять немалую панику.

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Фотографии пустых полок в супермаркетах и аптеках постепенно становятся реалиями Киева и других крупных городов. Люди пополняют запасы соли, сахара, муки, круп, антисептических средств и других товаров.



Полки киевского супермаркета / Фото РБК-Украина

Что это значит для бизнеса? Прежде всего повышенный спрос. Владельцы супермаркетов, аптек, производители продуктов питания, лекарств, масок и товаров первой необходимости действительно смогут поднять цены и получить сверхприбыли.

Эффект может продержаться недолго, потому что сверхпотребление рано или поздно приведет к падению спроса и убыткам. Человек не пойдет покупать гречку, если у него дома стратегический запас крупы на год вперед. Чем дольше срок годности продукта – тем больше впоследствии компания-производитель получит проблем со спросом.

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Некоторые люди делают покупки из собственных сбережений "на черный день". Задействование в экономике большего количества денег может стать положительным фактором. Однако, ни один положительный фактор не перекроет убытки от туризма, транспорта, развлечений, замедления торговли. Именно об этом пойдет речь далее.

Туризм и развлечения

Ежегодно в Киев приезжают около 1,5 миллиона иностранных туристов, во Львов – около 1 миллиона. Особенно активно отрасль развивается во Львове – в 2018-м город возглавил топ-100 по Европе по приросту ночевок иностранцев. Это уже не принимая во внимание внутренний туризм, который приносит немало доходов.

В рамках предотвращения коронавируса Украина закрывает границы для иностранцев и прекратила авиарейсы. Также ожидается, что внутренний туристический поток уменьшится в разы. Этому будет способствовать запрет массовых мероприятий (фестивалей, концертов, футбольных матчей, конференций), ограничение работы развлекательных центров, кинотеатров, очереди на границах, сбитый режим работы транспорта и общая обеспокоенность людей проблемами собственной безопасности.



Киевские кинотеатры временно прекратят работу / Фото nashkiev.ua

От недостатка туристов прибыль потеряют гостиницы, хостелы и множество других заведений, доходы которых завязаны на туристах: сувенирные магазины, тематические кафе, рестораны и тому подобное.

На Киев приходится около 65% рынка развлечений. По данным Liga.net, в целом по Украине на развлечения тратят около 265 миллионов гривен в год. Ударят по индустрии не только внешние факторы (такие как отсрочка на год проката фильма "Форсаж-9"), но и внутренние. Речь идет о запрете киносеансов и ограничении работы развлекательных центров.

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Совладелец сети кинотеатров Multiplex Владимир Трофименко заявил, что только их убытки за месяц могут составить около 20 миллионов гривен. Компании должны выплатить зарплату сотрудникам и компенсации торговым центрам, где расположены их филиалы.

По цепной реакции деньги потеряют торговые центры, прибыль которых, в частности, зависит от аренды помещений развлекательным центрам. Получат убытки и футбольные клубы, которые будут играть при пустых трибунах.

Транспорт

Больно коронавирус ударит по транспорту. Кроме того, что спутать карты могут огромные очереди на границах, некоторые люди вообще отказываются от поездок. В Европе царит пандемия. Это – не лучшее время для путешествий.

Особенно тяжело в мире приходится авиакомпаниям. Из-за эпидемии во многих европейских странах перевозчики должны изменять маршруты и отказываться от многих направлений.

Арендованные самолеты будут стоять в ангарах и не смогут себя окупить. Убытки авиакомпаний по всему миру могут составить около 120 миллиардов. Соединенные Штаты запретили перелеты из Европы, Израиль закрыл границы для иностранцев, Италия объявлена закрытой зоной. При таких условиях перевозчики могут не выжить без государственной поддержки.

Крупнейшая украинская авиакомпания МАУ весной уже отменила около 2 тысяч авиарейсов.



МАУ отменила около 2 тысяч рейсов / Фото МАУ

Как спасти бизнес?

Некоторые экономисты уверены, что после окончания кризиса некоторые убытки могут компенсировать повышенный спрос. Люди постепенно начнут ездить в запланированные путешествия, на которые откладывали деньги, и будут пользоваться услугами развлекательных центров.

Однако, есть и безвозвратные потери, которые стоит ожидать. Например, люди могут потратить деньги на подготовку к "апокалипсису", лекарства, получить меньше зарплаты изза карантина, быть сокращенным на работе из-за банкротства фирмы и тому подобное. Никто сейчас точно не знает, как долго продлится паника и как именно коронавирус повлияет на рынок.

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При таких обстоятельствах государство должно поддержать предпринимателей. Европейские страны уже объявили о создании фондов для поддержки бизнеса, размер которых измеряется миллиардами долларов. Снизить нагрузку на предпринимателей можно и с помощью инструментов управления. Например, сделать пострадавшим предприятиям налоговые каникулы или снизить учетную ставку.

В Украине Нацбанк уже снизил учетную ставку до 10%, однако этого до сих пор недостаточно, уверен кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Снижение Нацбанком учетной ставки до 10% является достаточно незначительной, чтобы сделать кредиты в Украине существенно дешевле и более доступными. Другие страны принимают меры для поддержки бизнеса. В частности, США продлили налоговые льготы для малого бизнеса и снизили учетную ставку до уровня 1,0-1,25 %. Япония выделила 4,1 миллиарда долларов на поддержку малого бизнеса. Евросоюз планирует выделить 25 миллиардов евро на поддержку малого бизнеса и социально незащищенных слоев населения,

– сказал Хмелевский в комментарии 24 каналу.

По сравнению с Европой или Японией, Украина имеет значительно меньшую экономику. Бюджет, по предварительным оценкам, недополучает в доходах даже без влияния кризиса. Государственная казна может просто не потянуть выплату дополнительных дотаций и уступок предпринимателям.

Решения на поддержку бизнеса абсолютно нужны, однако в бюджете нет таких денег. У нас государство взяло на себя слишком много обязанностей: нужно платить пенсии, льготы бесконечные, за счет чего будет еще труднее. Если бы было меньше обязательств, можно было бы что-то сделать, – сказал 24 каналу основатель образовательной инициативы "Последний капиталист" Валентин Красноперов.