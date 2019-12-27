17:57
27 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 декабря
      Вести.UA: Ткаченко идет по стопам Зеленского. Медведчук и его вымышленный мир
      Вєсті.UA
      19:56, 26 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости экономики
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Мировые банки сократили рекордное количество работников в 2019 году

      22 Читати новину українською
      Мировые банки массово сокращают персонал / bloomberg

      В 2019 году мировые банки сократили 77,7 тысяч работников. Такого масштабного сокращения не было с 2015 года – тогда в банковской сфере уволили 91 тысячу человек. Эксперты объясняют, что таким образом банки экономят средства для внедрения цифровых технологий.

      О масштабных сокращениях сообщили 50 банковских структур Европы и США, – сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные профсоюзов.

      Читайте также: Нацбанк за один день закупил рекордные 700 миллионов долларов: причины и детали

      Всего за последние шесть лет официально уволили около 425 тысяч работников, хотя реальная цифра может быть значительно выше. Лидером является немецкий Deutsche Bank, который в этом году уволил 18 тысяч человек.

      Каковы причины массового сокращения работников в мировых банках?

      Скорее всего, персонал сокращают, чтобы сэкономить средства, которые можно использовать для внедрения цифровых технологий. По предварительным прогнозам банки продолжат сокращение персонала и в 2020 году.

      Где в Киеве встретить Новый год: подборка самых интересных мероприятий
      сегодня
      1967
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Деньги Банки Всемирный банк Безработица
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Мне ничего не объяснили, – Коберник об о закрытии theБабель
      Катерина Коберник 103
      сегодня , 17:10 Захисники суддівської мафії проти Шабуніна: чого злякалась Вища рада правосуддя
      Віталій Шабунін 72
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      17
      сегодня , 16:42 Авиакатастрофа в Казахстане: аварии, в которые ранее попадал Fokker 100
      Вероніка Климська 98
      сегодня , 16:00 Лучшие мировые кинопремьеры 2019 года, которые стоит посмотреть до конца года
      Юлія Турелик 111
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук