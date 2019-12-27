Мировые банки сократили рекордное количество работников в 2019 году

В 2019 году мировые банки сократили 77,7 тысяч работников. Такого масштабного сокращения не было с 2015 года – тогда в банковской сфере уволили 91 тысячу человек. Эксперты объясняют, что таким образом банки экономят средства для внедрения цифровых технологий.

О масштабных сокращениях сообщили 50 банковских структур Европы и США, – сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные профсоюзов.

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Всего за последние шесть лет официально уволили около 425 тысяч работников, хотя реальная цифра может быть значительно выше. Лидером является немецкий Deutsche Bank, который в этом году уволил 18 тысяч человек.

Каковы причины массового сокращения работников в мировых банках?

Скорее всего, персонал сокращают, чтобы сэкономить средства, которые можно использовать для внедрения цифровых технологий. По предварительным прогнозам банки продолжат сокращение персонала и в 2020 году.