23:55
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, сегодня
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Мировые инвесторы доверяют Ираку, в котором терроризм и война, больше, чем Украине, – Лещенко

      29 Читати новину українською
      Сергей Лещенко
      Сергей Лещенко / www.rbc.ua

      После Революции Достоинства украинцы достигли полной смены власти, однако правила игры не изменились. Желаемого прорыва Украина так и не сделала.

      Об этом рассказал Сергей Лещенко в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Политики, которые пришли с Майдана, рассказали о своих достижениях

      По мнению Лещенко, ситуация в экономике страны осталась неутешительной. За последний квартал она выросла всего на 2,8%, для сравнения в Польше произошел рост более чем на 7,3%, в Румынии – 7,8%.

      Из этого можно сделать вывод, что Украина, вырастая, условно еще больше отдаляется и от Польши, и от Румынии, потому что они растут быстрее. С такими темпами роста Украина очень долго будет догонять те стандарты жизни, которые были до Революции Достоинства. И ответственность за провал этих экономических изменений лежит на действующей власти,
      – заметил журналист.

      Економічне зростання у Польщі, Румунії та Україні

      Экономический рост в Польше, Румынии и Украине

      Сергей также добавил, что страны, с которыми граничит Украина, являются более привлекательными для инвесторов, для проживания. Поэтому большое количество украинцев просто выезжает в ту же Польшу, ведь там ты чувствуешь себя увереннее в завтрашнем дне.

      Напомню, что Украина разместила свои займы от инвесторов под 10% годовых. На мировых рынках наша страна выглядит как очень непривлекательный актив, в который можно привлекать деньги, только выплачивая очень высокую процентную ставку,
      – сказал Лещенко.

      Он отметил, что Ирак разместился под 7% годовых. Таким образом, мировые инвесторы доверяют Ираку, в котором терроризм, война и огромные проблемы с исламистами, больше чем Украине. А Таджикистан, в котором экономика практически отсутствует, тоже разместился дешевле, чем наша страна.

      "Украина как международный игрок выглядит очень непривлекательно, и это невозможно изменить просто уверяя, что у нас произошел экономический рост, мы провели децентрализацию", – подчеркнул Лещенко.

      Больше смотрите в выпуске программы "Что это было?" за 21 ноября.

       

      Теги: Новости Украины Видеоблоги Сергей Лещенко Кредит Банки
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      сегодня , 23:03 Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      Роман Маселко 17
      Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      сегодня , 23:00 Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      Іван Яковина 41
      Главные новости 21 ноября: миновала пятая годовщина Майдана и избран президент Интерпола
      сегодня , 22:12 Главные новости 21 ноября: миновала пятая годовщина Майдана и избран президент Интерпола
      135
      #ІнтерполНеНаш
      сегодня , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 332
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      сегодня , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 224
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Боевики и в канун Пасхи не прекращают провокации, — пресс-центр АТО
       12 апреля 2015 , 09:21
      Украинским спортсменам официально запретили участвовать в спортивных соревнованиях в России
       14 марта , 13:23
      Штрафовать за езду днем без включенных фар незаконно: адвокат
       11 октября , 08:48
      Ювентус стал частью большого обмана – фейковый футболист получил огромную популярность благодаря команде Роналду
       12 октября , 16:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук