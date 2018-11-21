Мировые инвесторы доверяют Ираку, в котором терроризм и война, больше, чем Украине, – Лещенко

После Революции Достоинства украинцы достигли полной смены власти, однако правила игры не изменились. Желаемого прорыва Украина так и не сделала.

Об этом рассказал Сергей Лещенко в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Политики, которые пришли с Майдана, рассказали о своих достижениях

По мнению Лещенко, ситуация в экономике страны осталась неутешительной. За последний квартал она выросла всего на 2,8%, для сравнения в Польше произошел рост более чем на 7,3%, в Румынии – 7,8%.

Из этого можно сделать вывод, что Украина, вырастая, условно еще больше отдаляется и от Польши, и от Румынии, потому что они растут быстрее. С такими темпами роста Украина очень долго будет догонять те стандарты жизни, которые были до Революции Достоинства. И ответственность за провал этих экономических изменений лежит на действующей власти,

– заметил журналист.

Экономический рост в Польше, Румынии и Украине

Сергей также добавил, что страны, с которыми граничит Украина, являются более привлекательными для инвесторов, для проживания. Поэтому большое количество украинцев просто выезжает в ту же Польшу, ведь там ты чувствуешь себя увереннее в завтрашнем дне.

Напомню, что Украина разместила свои займы от инвесторов под 10% годовых. На мировых рынках наша страна выглядит как очень непривлекательный актив, в который можно привлекать деньги, только выплачивая очень высокую процентную ставку,

– сказал Лещенко.

Он отметил, что Ирак разместился под 7% годовых. Таким образом, мировые инвесторы доверяют Ираку, в котором терроризм, война и огромные проблемы с исламистами, больше чем Украине. А Таджикистан, в котором экономика практически отсутствует, тоже разместился дешевле, чем наша страна.

"Украина как международный игрок выглядит очень непривлекательно, и это невозможно изменить просто уверяя, что у нас произошел экономический рост, мы провели децентрализацию", – подчеркнул Лещенко.

Больше смотрите в выпуске программы "Что это было?" за 21 ноября.