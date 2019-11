Мировые СМИ распространили ложь о том, что улицу в Киеве назовут именем нациста-колаборанта

Русская редакция The Associated Press, издание The Washington Post и другие именитые мировые медиа распространили ложную информацию о том, что одну из улиц Киева переименуют в честь украинского коллаборанта нацистов Ивана Павленко. На самом деле улицу назовут именем Виктора Павленко, который был генерал-хорунжим Армии УНР.

Откуда взялась ложная информация? Читайте также: The New York Times "исправило" карту Украины без Крыма: фотосравнение Первым ложь распространил в своем фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. "Депутаты Киевсовета назвали улицу в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко – нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта Украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС", – возмущался в своей заметке Долинский. Он уже удалил свое сообщение и опубликовал другое – с извинениями. На самом деле улицу переименовали в честь общественно-политического и военного деятеля, генерал-хорунжего армии УНР Виктора Павленко. До этого времени улица носила проектное название Ягодная. Но такое название уже существует в другом районе Киева, поэтому для названия улицы решили выбрать альтернативный вариант. Как дезинформацию распространили мировые СМИ? Директор Украинского еврейского комитета жестко раскритиковал решение законодательного органа столицы Украины о предоставлении улицам имен нацистских коллаборационистов,

– писала русская редакция международного информагентства The Associated Press, которое уже исправило ошибку.

Исправленная информация о переименовании улицы на сайте The Associated Press Еще неисправленную информацию от The Associated Press распространили и The Washington Post (не исправлено), The New York Times (уже исправлено), телеканал ABC News (не исправлено) и Украинская англоязычная газета Kyiv Post (не исправлено).

Информация на сайте The Washington Post о переименовании улиц в украинской столице именами нацистских коллаборационистов Что говорит киевская власть? При этом информация о переименовании улицы была размещена на официальном портале Киевского городского совета задолго до принятия соответствующего решения. Однако Киевсовету пришлось дополнительно опубликовать опровержение ложной информации, которую распространили мировые СМИ. Читайте также: В Киеве появилось более 40 новых улиц: в каких районах и в честь кого их назвали "Некоторые публичные лица распространили собственные догадки, что улица названа именем Ивана Павленко, чем вызвали негативный резонанс в международном медиа-пространстве. Тему живо подхватили не только российские пропагандистские СМИ, но и авторитетные международные издания, что негативно повлияло на имидж Киева и Украины в целом. Мы уважаем мнение каждого гражданина, однако убедительно просим не распространять фейки и советуем обращаться за разъяснениями к официальным источникам", – призвали в Киевсовете. Однако часть упомянутых СМИ не дали опровержение распространенному фейку.