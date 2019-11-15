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      Мировые СМИ распространили ложь о том, что улицу в Киеве назовут именем нациста-колаборанта

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      Мировые СМИ распространили фейк о переименовании улицы в Киеве в честь сообщника нацистов Ивана Павленко
      Мировые СМИ распространили фейк о переименовании улицы в Киеве в честь сообщника нацистов Ивана Павленко / iarex.ru

      Русская редакция The Associated Press, издание The Washington Post и другие именитые мировые медиа распространили ложную информацию о том, что одну из улиц Киева переименуют в честь украинского коллаборанта нацистов Ивана Павленко. На самом деле улицу назовут именем Виктора Павленко, который был генерал-хорунжим Армии УНР.

      Откуда взялась ложная информация?

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      Первым ложь распространил в своем фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

      "Депутаты Киевсовета назвали улицу в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко – нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта Украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС", – возмущался в своей заметке Долинский.

      Он уже удалил свое сообщение и опубликовал другое – с извинениями.

      На самом деле улицу переименовали в честь общественно-политического и военного деятеля, генерал-хорунжего армии УНР Виктора Павленко. До этого времени улица носила проектное название Ягодная. Но такое название уже существует в другом районе Киева, поэтому для названия улицы решили выбрать альтернативный вариант.

      Как дезинформацию распространили мировые СМИ?

      Директор Украинского еврейского комитета жестко раскритиковал решение законодательного органа столицы Украины о предоставлении улицам имен нацистских коллаборационистов,
      – писала русская редакция международного информагентства The Associated Press, которое уже исправило ошибку.

      The Associated Press Київ вулиця перейменування Іван Павленко
      Исправленная информация о переименовании улицы на сайте The Associated Press

      Еще неисправленную информацию от The Associated Press распространили и The Washington Post (не исправлено), The New York Times (уже исправлено), телеканал ABC News (не исправлено) и Украинская англоязычная газета Kyiv Post (не исправлено).

      The Washington Post перейменування вулиць Київ колабранти нацистів Іван Павленко
      Информация на сайте The Washington Post о переименовании улиц в украинской столице именами нацистских коллаборационистов

      Что говорит киевская власть?

      При этом информация о переименовании улицы была размещена на официальном портале Киевского городского совета задолго до принятия соответствующего решения. Однако Киевсовету пришлось дополнительно опубликовать опровержение ложной информации, которую распространили мировые СМИ.

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      "Некоторые публичные лица распространили собственные догадки, что улица названа именем Ивана Павленко, чем вызвали негативный резонанс в международном медиа-пространстве. Тему живо подхватили не только российские пропагандистские СМИ, но и авторитетные международные издания, что негативно повлияло на имидж Киева и Украины в целом. Мы уважаем мнение каждого гражданина, однако убедительно просим не распространять фейки и советуем обращаться за разъяснениями к официальным источникам", – призвали в Киевсовете.

      Однако часть упомянутых СМИ не дали опровержение распространенному фейку.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Киеврада евреи Новости Киева Медиа СМИ Российская пропаганда
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