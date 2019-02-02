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      Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни

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      Миру грозит эпидемия болезни Паркинсона
      Миру грозит эпидемия болезни Паркинсона / japantimes.co.jp

      Американские и нидерландские ученые убеждены, что мир охватит глобальная эпидемия через неизлечимое заболевание – болезнь Паркинсона в ближайшем будущем.

      Все из-за демографической ситуации и других факторов, пишет ScienceDaily.

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      Исследователи отмечают, что расстройства нервной системы являются одной из основных причин инвалидности в современном мире. Больше всего за последние десятилетия распространилась болезнь Паркинсона.

       
      Болезнь Паркинсона – что это?
      Это заболевание нервной системы, которое преимущественно поражает людей пожилого возраста. Во время болезни происходит разрушение и гибель нейронов, которые отвечают за выработку нейромедиатора дофамина. При недостаточном количестве дофамина у человека возникает перенапряжение мышц (мышечная ригидность), снижение двигательной активности (гипокинезия), тремор, потеря равновесия. Современная медицина пока не может излечить людей с болезнью Паркинсона.

      Ученые приводят такие данные: с 1990 года по 2015 число пациентов с этой болезнью превысило шесть миллионов. Ученые прогнозируют, что к 2040 году количество людей с болезнью Паркинсона может превысить 12 миллионов.

      До 2040 року людей з хворобою Паркінсона може перевищити 12 мільйонів
      К 2040 году количество людей с болезнью Паркинсона может превысить 12 миллионов

      По словам экспертов, другими факторами, которые повышают риск развития дегенеративных болезней нервной системы являются пестициды, растворители и тяжелые металлы, которые попадают в окружающую среду.

      Некоторые исследования показывают, что вероятность болезни Паркинсона выше у тех, кто не курит, но причинно-следственную связь еще предстоит доказать.

      Світові загрожує епідемія хвороби Паркінсона
      Миру грозит эпидемия болезни Паркинсона

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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