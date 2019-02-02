Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни
Американские и нидерландские ученые убеждены, что мир охватит глобальная эпидемия через неизлечимое заболевание – болезнь Паркинсона в ближайшем будущем.
Все из-за демографической ситуации и других факторов, пишет ScienceDaily.
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Исследователи отмечают, что расстройства нервной системы являются одной из основных причин инвалидности в современном мире. Больше всего за последние десятилетия распространилась болезнь Паркинсона.
Ученые приводят такие данные: с 1990 года по 2015 число пациентов с этой болезнью превысило шесть миллионов. Ученые прогнозируют, что к 2040 году количество людей с болезнью Паркинсона может превысить 12 миллионов.
К 2040 году количество людей с болезнью Паркинсона может превысить 12 миллионов
По словам экспертов, другими факторами, которые повышают риск развития дегенеративных болезней нервной системы являются пестициды, растворители и тяжелые металлы, которые попадают в окружающую среду.
Некоторые исследования показывают, что вероятность болезни Паркинсона выше у тех, кто не курит, но причинно-следственную связь еще предстоит доказать.
Миру грозит эпидемия болезни Паркинсона
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