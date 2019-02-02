Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни

Американские и нидерландские ученые убеждены, что мир охватит глобальная эпидемия через неизлечимое заболевание – болезнь Паркинсона в ближайшем будущем.

Все из-за демографической ситуации и других факторов, пишет ScienceDaily.

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Исследователи отмечают, что расстройства нервной системы являются одной из основных причин инвалидности в современном мире. Больше всего за последние десятилетия распространилась болезнь Паркинсона.

Болезнь Паркинсона – что это? Это заболевание нервной системы, которое преимущественно поражает людей пожилого возраста. Во время болезни происходит разрушение и гибель нейронов, которые отвечают за выработку нейромедиатора дофамина. При недостаточном количестве дофамина у человека возникает перенапряжение мышц (мышечная ригидность), снижение двигательной активности (гипокинезия), тремор, потеря равновесия. Современная медицина пока не может излечить людей с болезнью Паркинсона.

Ученые приводят такие данные: с 1990 года по 2015 число пациентов с этой болезнью превысило шесть миллионов. Ученые прогнозируют, что к 2040 году количество людей с болезнью Паркинсона может превысить 12 миллионов.



К 2040 году количество людей с болезнью Паркинсона может превысить 12 миллионов

По словам экспертов, другими факторами, которые повышают риск развития дегенеративных болезней нервной системы являются пестициды, растворители и тяжелые металлы, которые попадают в окружающую среду.

Некоторые исследования показывают, что вероятность болезни Паркинсона выше у тех, кто не курит, но причинно-следственную связь еще предстоит доказать.



Миру грозит эпидемия болезни Паркинсона

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