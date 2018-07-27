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Миру угрожает одна из самых массовых эпидемий, – ученые

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Миру угрожает одна из самых массовых эпидемий
Миру угрожает одна из самых массовых эпидемий

Исследователи из Пекинского университета убеждены, что скоро миру угрожает одна из самых массовых смертельных инфекций нового типа.

Ученые объясняют, что бактерии имеют ген передачи через воздух, пишет Science Alert.

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Этих бактерий нельзя вылечить обычными антибиотиками.

Вероятно, что источниками болезней могут стать комплексы очистки сточных вод для больниц, приютов для животных и других медучреждений, которые используют антибиотики как средство для очистки воды.

Все потому, что при попадании антибиотиков в воду с потенциально патогенной микрофлорой бактерии начинают "пожирать" антибиотики.

Таким образом бактерии постепенно вырабатывают устойчивость к любым видам антибактериальных препаратов.

Світові загрожує одна з наймасовіших епідемій
Миру угрожает одна из самых массовых эпидемий

Ученые также информируют, что бактерии могут изменять свой генетический состав. Таким образом они могут передаваться воздушно-капельным путем.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Инфекция эпидемия
Источник: 24 Канал
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