Исследователи из Пекинского университета убеждены, что скоро миру угрожает одна из самых массовых смертельных инфекций нового типа.

Ученые объясняют, что бактерии имеют ген передачи через воздух, пишет Science Alert.

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Этих бактерий нельзя вылечить обычными антибиотиками.

Вероятно, что источниками болезней могут стать комплексы очистки сточных вод для больниц, приютов для животных и других медучреждений, которые используют антибиотики как средство для очистки воды.

Все потому, что при попадании антибиотиков в воду с потенциально патогенной микрофлорой бактерии начинают "пожирать" антибиотики.

Таким образом бактерии постепенно вырабатывают устойчивость к любым видам антибактериальных препаратов.



Миру угрожает одна из самых массовых эпидемий

Ученые также информируют, что бактерии могут изменять свой генетический состав. Таким образом они могут передаваться воздушно-капельным путем.

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