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      "Мисциливци, бл**ь", - глава полиции Одесской области опозорился из-за украинского языка: видео

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      Глава полиции Одесской области не смог справиться с украинским языком
      Глава полиции Одесской области не смог справиться с украинским языком / Фото из открытых источников

      Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин пытался зачитать текст на украинском языке на камеру про найденную в лесу девушку. Однако украинские слова произносить ему удавалось очень трудно, или не удавалось вообще.

      Некоторые из них осилить глава полиции Одесской области так и не смог, как видно на видео, опубликованном активистом Сергеем Стерненком на своей странице в Facebook.

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      Головин так и не смог произнести "одинадцятирічна" и "мисливці".

      Это начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. И он имеет проблему — в него вселился Азаров. Давайте поддержим генерала репостами и пожелаем научиться быть настоящим мисливцем за злочинністю! Спасибо неравнодушным правоохранителям за видео,
      - прокомментировал Стерненко опубликованный ролик.

      Наконец, голос за кадром посоветовал начальнику полиции Одесской области сказать "зниклу" вместо "одинадцятирічну". Но это еще не все – проблему с "мисциливцями" ( охотниками – 24 канал) решить так просто не удалось.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Украинский язык Новости Одессы Полиция
      Источник: 24 канал
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