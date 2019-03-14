"Мисциливци, бл**ь", - глава полиции Одесской области опозорился из-за украинского языка: видео

Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин пытался зачитать текст на украинском языке на камеру про найденную в лесу девушку. Однако украинские слова произносить ему удавалось очень трудно, или не удавалось вообще.

Некоторые из них осилить глава полиции Одесской области так и не смог, как видно на видео, опубликованном активистом Сергеем Стерненком на своей странице в Facebook.

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Головин так и не смог произнести "одинадцятирічна" и "мисливці".

Это начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. И он имеет проблему — в него вселился Азаров. Давайте поддержим генерала репостами и пожелаем научиться быть настоящим мисливцем за злочинністю! Спасибо неравнодушным правоохранителям за видео,

- прокомментировал Стерненко опубликованный ролик.

Наконец, голос за кадром посоветовал начальнику полиции Одесской области сказать "зниклу" вместо "одинадцятирічну". Но это еще не все – проблему с "мисциливцями" ( охотниками – 24 канал) решить так просто не удалось.