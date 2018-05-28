Бывшая первая леди США Мишель Обама опубликовала архивное фото со свадьбы и рассказала интересные детали 25-летней давности.

Трогательное фото со свадьбы Мишель Обама опубликовала в своем Instagram.

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Барак и Мишель Обама

На фото Барак Обама поправляет ей туфельку.

"По фото не скажешь, но в день нашей свадьбы в октябре 1992 года Барак проснулся с ужасным насморком. А еще каким-то странным образом он исчез у алтаря, но потом мы танцевали почти всю ночь. Двадцать пять лет спустя мы все еще веселимся, но также ведем колоссальную работу, чтобы поддерживать друг друга как личностей. Я не могу представить себя с кем-то другим", – написала Мишель Обама.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама и его жена Мишель воспитывают двух дочерей: 19-летнюю Малию и 16-летнюю Сашу.