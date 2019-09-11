16:20
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ

      Миссия МВФ прибыла в Украину

      26 Читати новину українською
      Правительство начинает переговоры с миссией МВФ
      Правительство начинает переговоры с миссией МВФ / Getty Images

      Очередная миссия Международного валютного фонда уже прибыла в Украину. Теперь правительство начинает переговоры с миссией – они продлятся до 24 сентября.

      Однако анонсировать любые результаты рано, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 11 сентября.

      Это интересно: Эксперт объяснила, почему экономического роста правительство Гончарука будет достигать постепенно

      Во время переговоров Украина пытается заключить с МВФ новое соглашение.

      На следующей неделе мы выйдем с отдельной коммуникацией по миссии. Миссия сейчас только приехала. Мы готовим и начинаем переговоры,
      – сообщил Гончарук.

      Целью переговоров является заключение stuff agreement, то есть предварительного соглашения с ключевыми параметрами будущей программы с фондом.

      Отметим, Украина окончательно погасила кредиты Международного валютного фонда по программе stand-by 2014 года.

      Последний раз миссия МВФ находилась в Украине 21 мая. Члены миссии планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований фонда. Однако уже 23 мая в МВФ заявили, что фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной уже после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета министров.

      Для чего Украине новый кредит от МВФ?

      Деньги МВФ помогут Украине осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годах. На эти годы приходится 40% выплат по внешнему долгу государства: 2020 год – 16,8 миллиарда долларов, 2021 год – 18,5 миллиарда долларов.

      blog_ava
      С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      97472
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кредит Деньги МВФ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      сегодня , 16:04 Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      Інна Жолобович 72
      Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      сегодня , 15:00 Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      Злой Одессит 1835
      Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      сегодня , 14:33 Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      312
      Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      сегодня , 13:30 Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      Роман Маселко
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сегодня , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 3543
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук