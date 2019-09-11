Миссия МВФ прибыла в Украину

Очередная миссия Международного валютного фонда уже прибыла в Украину. Теперь правительство начинает переговоры с миссией – они продлятся до 24 сентября.

Однако анонсировать любые результаты рано, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 11 сентября.

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Во время переговоров Украина пытается заключить с МВФ новое соглашение.

На следующей неделе мы выйдем с отдельной коммуникацией по миссии. Миссия сейчас только приехала. Мы готовим и начинаем переговоры,

– сообщил Гончарук.

Целью переговоров является заключение stuff agreement, то есть предварительного соглашения с ключевыми параметрами будущей программы с фондом.

Отметим, Украина окончательно погасила кредиты Международного валютного фонда по программе stand-by 2014 года.

Последний раз миссия МВФ находилась в Украине 21 мая. Члены миссии планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований фонда. Однако уже 23 мая в МВФ заявили, что фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной уже после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета министров.

Для чего Украине новый кредит от МВФ?

Деньги МВФ помогут Украине осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годах. На эти годы приходится 40% выплат по внешнему долгу государства: 2020 год – 16,8 миллиарда долларов, 2021 год – 18,5 миллиарда долларов.