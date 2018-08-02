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"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта

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"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта

На відміну від франшиз, які з кожним новим фільмом стають лише гіршими, серії стрічок "Місія неможлива" вдається тримати планку і стабільно давати глядачеві обіцяне — якісний правдоподібний екшен.

Пам'ятаєте агента Ітана Ханта? Він досі крутий і все ще виглядає справжнім, оскільки 56-річному Томові Крузу не ліньки виконувати всі трюки самотужки. Актор жартує, що зніматиметься в "місіях" до старості і така позиція — хороше явище. Можна навіть сказати, що ми, як глядачі, недооцінюємо вклад Круза в успішність франшизи.

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Чи дивує вас авто/мотопереслідування, якщо ви бачили всі варіації "Форсажів"? Чи можуть ефектно виглядати стрибки по дахах будинків для тих, хто знайомий з Assasins Creed? Також, який-не-який суперагент хоч би раз має мати справу з гвинтокрилами — як правило, на них кудись стараються втекти поганці. Ми звикли до надлюдських здібностей. Вчора ми дивились як Двейн Джонсон врятував найвищий хмарочос від пожежі за допомогою ізострічки, ще недавно сходили на всесильних "Месників", а сьогодні дивимось, як Том Круз рятує світ від ядерних бомб. Геройські вчинки стали буденністю для кіноглядача. Тому давати враження може хіба що відчуття залученості і переживання за героя на екрані.

За вторинною задумкою "Фолаута" стоїть старанна праця знімальної команди і невгамовного актора, який недолюблює зелений екран на знімальному майданчику. Всі камери розсташовані так, щоб максимально показати залученість Круза. Завдяки такому "олдскульному" підходу і активному промо виконання трюків самотужки фільм виглядає живішим. Знаючи, що Круз сам літав, тримаючись руками за гвинтокрил, падав, водив мотоцикл і той же гвинтокрил, стрибав по дахах і бився, рівень переживань і інтересу росте. Фактично, глядач бачить не просто історію, а й красиву картинку, зроблену здебільшого людьми, а не прораховану потужностями комп'ютера. Тому рекомендуємо заходити в кінозал з усвідомленням, що у цьому кіно менше візуального обману, аніж як правило ховається.

Режисерська робота Крістофера Маккуорі над попередньою стрічкою франшизи, "Нацією Ізгоїв", була доволі успішною, і тому він взявся кувати залізо, поки те гаряче — майже одразу почав роботу над шостим фільмом. Це вперше у Mission Impossible закріпився режисер, що, очевидно, пішло стрічці на користь. Про це свідчать як відгуки критиків, так і рейтинг на IMDb. Слабо віриться, що ми дивимось аж шосте за порядком кіно, бо воно досі непогане, Круз досі свіжий, а світ досі є причини рятувати.

"Місія нездійсненна", на перший погляд, мало чим відрізнятиметься від десятків інших, які ми вже бачили. Але це хороше кіно, яке виконує свою, нібито нездійсненну, місію — подарувати враження.

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Публикации Кино
Источник: 24 Канал
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