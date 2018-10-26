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      Артем Овдиенко

      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить

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      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить / fakty.com.ua

      Змушений констатувати: єдиний натепер дієвий спосіб припинення війни на Донбасі – введення туди миротворчих військ ООН. Адже ані посередництво американців – я про спецпредставника США Курта Волкера, який напряму веде переговори із Кремлем по Україні, ані мінські домовленості результату не дають жодного.

      І компромісу з Москвою бути не може, адже Кремль хоче, аби американці визнали анексію Криму, гарантували, що не братимуть Україну в НАТО й дозволили росіянам на окупованих територіях Донбасу влаштувати друге Придністров'я. Але і Київ, і Вашингтон на такі умови ніколи не пристануть – тому посередництво Курта Волкера зайшло в глухий кут.

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      Так само, як і не працюють мінські домовленості – головним пунктом яких було припинення активних бойових дій, для цього від лінії розмежування сторони мали відвести бронетехніку та артилерію. А спостерігати за дотриманням цих домовленостей має на Донбасі така собі місія міжнародних інспекторів ОБСЄ. Утім, сьогодні ситуація така, що Україна ті домовленості виконала й забрала з фронту танки та великі калібри – переконатися у цьому в будь-яку хвилину можуть інспектори ОБСЄ, ЗСУ не мають права їм відмовити у доступі на свої позиції.

      А от проросійські бойовики домовленостями про відведення артилерії й танків нехтують – й продовжують з них гатити по позиціях захисників України. Більше того, вони просто не пускають до себе інспекторів ОБСЄ з перевірками. Адже, коли аеророзвідка фіксує скупчення російської бронетехніки – а місія ОБСЄ має для цього свої безпілотники – туди одразу вирушають інспектори, аби зафіксувати порушення.

      Проте їх зупиняє зелений чоловічок з автоматом, випускає чергу у повітря й білі джипи ОБСЄ прожогом розвертаються тікати , а у звіті інспектори пишуть: інформацію перевірити не вдалося, фактів, що підтверджують скупчення бронетехніки – немає. Та добре було б, якби інспектори дійсно з об'єктивних причин не могли на окупованих територіях виконувати свою місію, добре було б, якби іноземні спостерігачі були б незаангажованими. Але, як ми бачимо – це не так.

      З останнього інтерв'ю американського ЗМІ від Александра Хуга, який очолюю місію ОБСЕ в Україні, у якому він заявив, що за роки війні на Донбасі так і не побачив там присутності російських військ. Мовляв, російські триколори на одностроях армійців бачили, але ж ці однострої, за словами Хуга, можна купити в будь-якому воєнторзі. Але ми вже це, буквально слово в слово, чули від Путіна, й дуже прикро, що кремлівську риторику повторює тепер та людина, яка звітує світові про ситуацію на Донбасі – і саме на його звітах світ будує своє бачення ситуації в Україні

      Мовляв те, що каже офіційний Київ пропаганда, а от словам Хуга з ОБСЕ можна вірити. Мені інше дивно, ну добре, російську форму з триколором можна купити у воєнторзі, але – в якому саме воєнторзі тим донбаським шахтарям й трактористам продали останні версії автоматів Калашникова та снайперські гвинтівки, що є на озброєнні виключно російських спепризначенців? Де, в яких соляних шахтах вони познаходили стільки танків й реактивних систем залпового вогню і таку шалену кількість боєприпасів до них?

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      І як в тих соляних шахтах Донбасу законсервованими з радянських часів опинилися сучасні російські системи радіоелектронної боротьби, що глушать усі сигнали й стає неможливим використовувати ані безпілотники для розвідки, ані навіть мобільний зв'язок та радіостанції?

      Розслідувачам з ІнформНапалу лише на основі тих світлин, що їх російські окупанти самі викладали у соцмережах, вдалося ідентифікувати кадрових армійців 90-та підрозділів регулярного російського війська, вдалося розгледіти 48-м типів новітньої російської зброї та амуніції, що ніколи в українську армію не постачались і не могли з'явитися в шахтарів та трактористів, як трофей відбитий в укропів.

      Саме так нині пояснюють ті танки й гармати, яким воюють проросійські бойовики, мовляв те усе позалишали ЗСУ, коли тікали з Донбасу у бік Києва. Нічого цього місія ОБСЄ не бачить. Не бачить вона чомусь, що ті збройні формування, які окупували Донбас – насправді керовані російськими кадровими офіцерами й озброєні Кремлем сучасною російською зброєю. Не бачить цього ОБСЄ, а її головний представник в Україні на весь світ каже, що російської армії на Донбасі немає.

      От так і виходить, що дотримуватися мінських домовленостей проросійським бойовикам сенсу жодного немає – бо місія ОБСЄ, яка мала фіксувати порушення – вибірково сліпа й глуха, чим фактично грає на руку Кремлю. Відтак, якщо місія ОБСЄ остаточно себе дискредитувала, а про невиконання мінських домовленостей бойовиками й говорити марно, то єдине на що ми можемо сподіватися, аби зупинити війну на Донбасі – це домогтися туди введення миротворчих військ ООН.

      Або ж дочекатися, коли Путін помре – тоді в Кремлі розпочнуться внутрішні чвари із перерозподілом влади і нам вистачить буквально кількох днів, аби силою звільнити від росіян український Донбас.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: ОБСЕ Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации война
      Источник: 24 Канал
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