Харківська міськрада ініціювала передачу до комунальної власності майна футбольного клубу "Металіст". Це рішення ухвалили на сесії міськради, яка відбулась 21 квітня. Місто просить передати все що належало футбольному клубу, зокрема, земельну ділянку та нерухомість.

Звернення щодо цього вже направили до обласної адміністрації Харкова. Аналогічне планують надіслати й Кабінету Міністрів.

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Що саме планують забрати

Міська влада Харкова просить облдержадміністрацію передати в комунальну власність все, що належало "Металісту". У звернені влада міста написала про:

земельну ділянку;

товарні знаки;

рухоме і нерухоме майно.

Що відомо про "Металіста"

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, 11 квітня 2018 року розпорядженням Кабміну майно "Металіста" передали у сферу управління обласної державної адміністрації Харкова.

Футбольний клуб конфіскували в Українського мільйонера Сергія Курченка. Він після зміни влади у 2014 переїхав до Росії.

Зверніть увагу! Харківський мільйонер Олександр Ярославський анонсував відродження харківського "Металіста" вже найближчим часом на базі клубу Другої ліги. Це може статися вже весною 2021 року.