Miss International 2018: Самые сексуальные фото венесуэлки Марием Веласко Гарсии

Сегодня, 9 ноября, в японском Токио состоялся финал престижного конкурса красоты Miss International 2018. В результате голосования экспертного жюри главная корона перешла к 20-летней венесуэлке Марием Гарсии Веласко.

Известно, что красавица с 15 лет активно занималась благотворительностью. В Венесуэле она начала несколько проектов, связанных с образованием. Во время своей публичной речи на Miss International 2018 девушка Марием Веласко Гарсия призналась, что хочет продолжить это дело и обеспечить книгами немало школ мира.

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В то же время девушка активно занимается модельной карьерой, поэтому ее блог в Instagram наполнен яркими кадрами из фотосессий. Марием Гарсия Веласко не отказывается от горячих съемок, поэтому предстает перед камерой в обольстительном нижнем белье или купальнике. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 10 самые сексуальные фото победительницы конкурса красоты Miss International 2018.

Что такое Miss International? Один из самых престижных и известных конкурсов красоты, который проводится ежегодно в Японии. Впервые шоу Miss International провели в 1960 году. Победительницу выбирают не только по внешности. Красавица с получением титула становится "Послом мира и красоты".