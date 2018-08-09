Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
Финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2018 состоится 14 августа в Киеве. В этом году список конкурсанток действительно интересный: за корону будут соревноваться участница шоу "Холостяк", подруга Бориса Немцова и "любовница" мужа Ани Лорак.
Девушка, которая победит, представит Украину на самом престижном конкурсе красоты планеты – "Мисс Вселенная 2018.
Читайте также: В финал "Мисс Украина Вселенная-2018" прошла подруга Немцова
Победительницу выберет звездное жюри, а корону передаст Мисс Украина Вселенная – 2017 Яна Красникова.
Участницы Мисс Украина Вселенная 2018
Дарья Ахметова
Город: Харьков
Возраст: 27 лет
Рост: 175 см
Наталья Болюх
Город: Львов
Возраст: 23 года
Рост: 178 см
Яна Беляева
Город: Киев
Возраст: 26 лет
Рост: 170 см
К слову, именно Беляевой приписывают роман с мужем певицы Ани Лорак.
Читайте также: Измена мужа Ани Лорак: новые подробности
Ольга Литвиненко
Город: Киев
Возраст: 28 лет
Рост: 180 см
Валерия Рябченко
Город: Сумы
Возраст: 23 года
Рост: 170 см
Галина Присташ
Город: Львов
Возраст: 25 лет
Рост: 170 см
Присташ была одной из самых эмоциональных участниц 8 сезона шоу "Холостяк".
Ирина Шевчук
Город: Ровно
Возраст: 20 лет
Рост: 170 см
Влада Путава
Город: Луцк
Возраст: 19 лет
Рост: 179 см
Анастасия Кузевич
Город: Николаев
Возраст: 25 лет
Рост: 175 см
Анна Дурицкая
Город: Белая Церковь
Возраст: 25 лет
Рост: 175 см
Об Анне в свое время много писали в СМИ – она стала свидетелем убийства российского политика Бориса Немцова в центре Москвы. Модель была его подругой.
Ирина Марс
Город: Хмельницкий
Возраст: 24 года
Рост: 173 см
Алена Лесик
Город: Харьков
Возраст: 23 года
Рост: 174 см
Антонина Баланецкая
Город: Черновцы
Возраст: 24 года
Рост: 178 см
Карина Жосан
Город: Одесса
Возраст: 23 года
Рост: 179 см
Юлия Фрейтас
Город: Киев
Возраст: 26 лет
Рост: 167 см
Екатерина Семенченко
Город: Днепр
Возраст: 25 лет
Рост: 175 см
Ксения Клюйко
Город: Чернигов
Возраст: 24 года
Рост: 178 см
Диана Гасаненко
Город: Одесса
Возраст: 19 лет
Рост: 176 см