Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток

Финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2018 состоится 14 августа в Киеве. В этом году список конкурсанток действительно интересный: за корону будут соревноваться участница шоу "Холостяк", подруга Бориса Немцова и "любовница" мужа Ани Лорак.

Девушка, которая победит, представит Украину на самом престижном конкурсе красоты планеты – "Мисс Вселенная 2018.

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Победительницу выберет звездное жюри, а корону передаст Мисс Украина Вселенная – 2017 Яна Красникова.

Участницы Мисс Украина Вселенная 2018

Дарья Ахметова

Город: Харьков

Возраст: 27 лет

Рост: 175 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 3:59 PDT

Допис, поширений Daria Akhmetova ️ (@dashenka_akhmetova) 3 Сер 2018 р. о 10:25 PDT

Наталья Болюх

Город: Львов

Возраст: 23 года

Рост: 178 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 4:07 PDT

Допис, поширений Наталія Болюх (@topnatalia) 30 Лип 2018 р. о 5:50 PDT

Яна Беляева

Город: Киев

Возраст: 26 лет

Рост: 170 см

К слову, именно Беляевой приписывают роман с мужем певицы Ани Лорак.

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Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 4:21 PDT

Допис, поширений Яна Беляева (@belyaeva_inc) 23 Бер 2018 р. о 5:55 PDT

Ольга Литвиненко

Город: Киев

Возраст: 28 лет

Рост: 180 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 4:29 PDT

Допис, поширений Olga Litvinenko (@the_olga_litvinenko) 7 Тра 2018 р. о 5:32 PDT

Валерия Рябченко

Город: Сумы

Возраст: 23 года

Рост: 170 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 4:33 PDT

Допис, поширений користувачем @valery_special 4 Тра 2018 р. о 2:40 PDT

Галина Присташ

Город: Львов

Возраст: 25 лет

Рост: 170 см

Присташ была одной из самых эмоциональных участниц 8 сезона шоу "Холостяк".

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 4:40 PDT

Допис, поширений GalinaPrystash (@galinaprystash) 19 Тра 2018 р. о 9:39 PDT

Ирина Шевчук

Город: Ровно

Возраст: 20 лет

Рост: 170 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 4:46 PDT

Допис, поширений irisha_shevchyk (@irisha_shevchyk) 7 Чер 2018 р. о 2:00 PDT

Влада Путава

Город: Луцк

Возраст: 19 лет

Рост: 179 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 5:38 PDT

Допис, поширений Vlada Putava (@vladaputava) 16 Тра 2018 р. о 1:38 PDT

Анастасия Кузевич

Город: Николаев

Возраст: 25 лет

Рост: 175 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 5:53 PDT

Допис, поширений Anastasiia ️ Kuzevych (@nany.stu) 30 Тра 2018 р. о 12:35 PDT

Анна Дурицкая

Город: Белая Церковь

Возраст: 25 лет

Рост: 175 см

Об Анне в свое время много писали в СМИ – она стала свидетелем убийства российского политика Бориса Немцова в центре Москвы. Модель была его подругой.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 6:21 PDT

Допис, поширений Anna (@anna_aleksandrovna_11) 5 Чер 2018 р. о 1:08 PDT

Ирина Марс

Город: Хмельницкий

Возраст: 24 года

Рост: 173 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 6:25 PDT

Допис, поширений ɪʀɪɴᴀ ᴍᴀʀs (@irina.mars) 11 Лип 2018 р. о 6:31 PDT

Алена Лесик

Город: Харьков

Возраст: 23 года

Рост: 174 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 6:35 PDT

Допис, поширений Алена Лесык (@alyona_lesik) 30 Чер 2018 р. о 10:42 PDT

Антонина Баланецкая

Город: Черновцы

Возраст: 24 года

Рост: 178 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 6:42 PDT

Допис, поширений Antonina Balanetska (@balanetskayaantonina) 20 Лип 2018 р. о 12:09 PDT

Карина Жосан

Город: Одесса

Возраст: 23 года

Рост: 179 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 6:52 PDT

Допис, поширений K A R I N A Z H O S A N (@karina_zhosan) 18 Лип 2018 р. о 5:49 PDT

Юлия Фрейтас

Город: Киев

Возраст: 26 лет

Рост: 167 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 6:56 PDT

Допис, поширений ️️️️️ (@_f_r_e_y_t_a_s_) 23 Жов 2017 р. о 4:16 PDT

Екатерина Семенченко

Город: Днепр

Возраст: 25 лет

Рост: 175 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 7:01 PDT

Допис, поширений Kateryna (@kat.ukraine) 1 Сер 2018 р. о 6:37 PDT

Ксения Клюйко

Город: Чернигов

Возраст: 24 года

Рост: 178 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 7:13 PDT

Допис, поширений Ксения Клюйко (@my_kseniya) 23 Гру 2017 р. о 2:32 PST

Диана Гасаненко

Город: Одесса

Возраст: 19 лет

Рост: 176 см

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 7 Сер 2018 р. о 7:19 PDT