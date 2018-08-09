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Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток

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Участницы Мисс Украина Вселенная 2018
Участницы Мисс Украина Вселенная 2018 / missukraineuniverse.com.ua

Финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2018 состоится 14 августа в Киеве. В этом году список конкурсанток действительно интересный: за корону будут соревноваться участница шоу "Холостяк", подруга Бориса Немцова и "любовница" мужа Ани Лорак.

Девушка, которая победит, представит Украину на самом престижном конкурсе красоты планеты – "Мисс Вселенная 2018.

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Победительницу выберет звездное жюри, а корону передаст Мисс Украина Вселенная – 2017 Яна Красникова.

Участницы Мисс Украина Вселенная 2018

Дарья Ахметова

Город: Харьков

Возраст: 27 лет

Рост: 175 см

Наталья Болюх

Город: Львов

Возраст: 23 года

Рост: 178 см

Яна Беляева

Город: Киев

Возраст: 26 лет

Рост: 170 см

К слову, именно Беляевой приписывают роман с мужем певицы Ани Лорак.

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Ольга Литвиненко

Город: Киев

Возраст: 28 лет

Рост: 180 см

Валерия Рябченко

Город: Сумы

Возраст: 23 года

Рост: 170 см

Галина Присташ

Город: Львов

Возраст: 25 лет

Рост: 170 см

Присташ была одной из самых эмоциональных участниц 8 сезона шоу "Холостяк".

Ирина Шевчук

Город: Ровно

Возраст: 20 лет

Рост: 170 см

Влада Путава

Город: Луцк

Возраст: 19 лет

Рост: 179 см

Анастасия Кузевич

Город: Николаев

Возраст: 25 лет

Рост: 175 см

Анна Дурицкая

Город: Белая Церковь

Возраст: 25 лет

Рост: 175 см

Об Анне в свое время много писали в СМИ – она стала свидетелем убийства российского политика Бориса Немцова в центре Москвы. Модель была его подругой.

Ирина Марс 

Город: Хмельницкий

Возраст: 24 года

Рост: 173 см

Алена Лесик

Город: Харьков

Возраст: 23 года

Рост: 174 см

Антонина Баланецкая

Город: Черновцы

Возраст: 24 года

Рост: 178 см

Карина Жосан 

Город: Одесса

Возраст: 23 года

Рост: 179 см

Юлия Фрейтас

Город: Киев

Возраст: 26 лет

Рост: 167 см

Екатерина Семенченко  

Город: Днепр

Возраст: 25 лет

Рост: 175 см

Ксения Клюйко

Город: Чернигов

Возраст: 24 года

Рост: 178 см

Диана Гасаненко

Город: Одесса

Возраст: 19 лет

Рост: 176 см

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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