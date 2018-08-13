Мисс Украина Вселенная: какие красавицы побеждали в престижном конкурсе

"Мисс Украина Вселенная" – один из самых популярных и престижных конкурсов красоты, который проводится в Киеве с 2006 года. Так, десятки украинок ежегодно пробуют свои силы в стремлении поразить мир своей красотой.

Во вторник, 14 августа, Киев станет эпицентром украинского стиля и красоты, ведь там состоится финал престижного конкурса "Мисс Украина Вселенная". 18 участниц поборются за почетный титул и возможность показать свое обаяние и эрудированность на главном подиуме мира.

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Накануне важного конкурса журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какие украинские красавицы блистали в свете софитов с бриллиантовой короной.

2006 – Инна Цимбалюк

Впервые Украина присоединилась к конкурсу "Мисс Вселенная" в 2006 году. Тогда 21-летняя студентка из Черновцов Инна Цимбалюк отправилась в солнечный Лос-Анджелес, что в США. Впервые за историю независимой Украины представительница нашей страны вышла на международный подиум и посоревновалась за первенство с мировыми красавицами.

И хоть Инне не удалось одержать победу, в двадцатку лучших девушка с роскошными волнистыми волосами и яркой улыбкой таки попала.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 26 Гру 2017 р. о 8:18 PST

А уж после участия в "Мисс Вселенная" Инна Цимбалюк активно развивала свою карьеру. На телеэкранах модель появилась в 2008 году: звезда вела развлекательную программу "Танцую для тебя". Впоследствии Инна Цимбалюк попробовала себя и в роли актрисы. Десятки ролей в фильмах принесли ей немалый успех и признание.

Сейчас яркая Инна Цимбалюк является счастливой женой бизнесмена и мамой 3-летней девочки. Несмотря на это модель, актриса и телеведущая не забывает о стильных съемках и активно показывает их результаты в своем личном блоге.

Допис, поширений ???? ?????????? (@i.tsymbaliuk) 11 Чер 2018 р. о 10:54 PDT

2007 – Людмила Бикмуллина

Второй украинкой, которая приняла участие в конкурсе "Мисс Вселенная", была роскошная модель из Харькова Людмила Бикмуллина. После победы на отборочном этапе международного шоу девушка поехала в колоритное Мехико, где посоревновалась за главную корону.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 20 Тра 2014 р. о 1:28 PDT

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Людмила Бикмуллина установила новый отечественный рекорд на международном конкурсе и по результатам голосования вошла в 15-ку лучших.

Выходить на подиумы и покорять своей красотой для украинки не новое дело. Она с 16 лет была успешной манекенщицей в Корее и Тайване. Именно там Людмила Бикмуллина начинала свою карьеру. Кроме этого, модель смело можно назвать полиглотом: она свободно владеет английским, французским, немецким и русским языками.

2008 – Элеонора Масалаб

Харьковчанки продолжали покорять членов жюри "Мисс Украина Вселенная". Следующей моделью, которая победила на отечественном этапе конкурса, была 19-летняя девушка с экзотическим именем Элеонора Масалаб. Не только загадочное и благозвучное имя покорило уважаемых экспертов, в частности, модель Наоми Кэмпбелл, но и ее красота.

Допис, поширений Beauty Pageant Plus (@missoloestie) 19 Тра 2018 р. о 9:10 PDT

По словам Элеоноры, родители решили дать ей необычное имя. Вероятно, его подбирали к крымскотатарской фамилии, которая завораживает благозвучием. Поэтому это стало своеобразной "визиткой" харьковчанки, которая запомнилась, как одна из самых ярких "Мисс Украина Вселенная".

После победы на конкурсе модель представила нашу страну во Вьетнаме, где состоялся финал "Мисс Вселенная". Однако получить желанную корону ей все же не удалось.

2009 – Кристина Коц-Готлиб

Следующей "Мисс Украина Вселенная" стала красавица с не менее экзотическим именем – Кристина Коц-Готлиб. Модель из Донецка покорила всех своей необычной красотой и уверенностью.

Это и не удивительно, ведь до участия в "Мисс Украина Вселенная" Кристина засветилась в десятках конкурсов красоты, в частности, "Мисс Донбасс", "Мисс Донецк", "Miss Internation Black Sea 2003" и других. Следовательно, модель с легкостью одержала победу на престижном шоу и представила Украину на международном уровне.

Допис, поширений Kristina Kots-Gotlib (@kristynakotsgotlib) 5 Лип 2018 р. о 1:47 PDT

Стоит отметить, что помимо модельной карьеры девушка занималась и вокалом. Перед получением титула "Мисс Украина Вселенная" Кристина Коц-Готлиб была участницей популярной группы "Виа Гра". Поклонники коллектива могут увидеть артистку в видеоклипе "Обмани, но останься". Впоследствии звезда занялась сольной карьерой и выпустила собственные видеоклипы.

Смотрите видео клипа группы "Виа Гра" на песню "Обмани, но останься":

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2010 – Анна Пославская

Модель из Новой Каховки стала пятой "Мисс Украина Вселенная". Именно Анна Пославская получила лучший результат на международном конкурсе: девушка обошла 79 конкурсанток и стала третьей Вице-мисс Вселенная.

Допис, поширений Beauty Pageant Plus (@missoloestie) 28 Тра 2018 р. о 6:52 PDT

Сразу после триумфа украинке предложили контракты в США и России. Следовательно, модель активно погрузилась в работу и может смело назваться успешной манекенщицей.

Допис, поширений Beauty Pageant Plus (@missoloestie) 28 Тра 2018 р. о 6:51 PDT

2011 – Олеся Стефанко

Предыдущий грандиозный для Украины успех сумела превзойти "Мисс Украина Вселенная – 2011" Олеся Стефанко. Она заняла 2 место на международном уровне шоу, став Первой Вице-мисс.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 24 Гру 2017 р. о 9:30 PST

Девушка родом из Ивано-Франковщины. До участия в "Мисс Украина Вселенная" Олеся Стефанко участвовала в местных конкурсах красоты и "Мисс Одесса", ведь в этом курортном городе звезда проживала, учась в Юридической академии.

Конкурс красоты открыл Олесе Стефанко много дверей в модельную карьеру. Сейчас украинка является успешной манекенщицей в Нью-Йорке. Несмотря на насыщенный график она изучает искусствоведение, а с 2016 года является счастливой женой белорусского ІТ-специалиста Сергея Алесеенко.

Допис, поширений T-Pageant.com (@tpageant) 12 Лют 2018 р. о 6:09 PST

2012 – Анастасия Чернова

Список харьковчанок, которые покорили жюри на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", пополнила Анастасия Чернова. Победу на шоу девушка получила после регионального конкурса красоты. Такой потрясающий успех несколько смутил красавицу, ведь, судя по ее интервью, сама Анастасия не надеялась, что отправится в Лас-Вегас на финал "Мисс Вселенная".

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 2 Гру 2017 р. о 6:49 PST

Однако побороться за победу с красотками со всего мира девушке не удалось. Анастасия Чернова не вошла в список финалисток шоу. Вернувшись в Украину, девушка не захотела делать карьеру модели, а выбрала для себя работу по специальности – стала учителем младших классов.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 17 Тра 2018 р. о 10:02 PDT

2013 – Ольга Стороженко

Украинская красавица из Винницы Ольга Стороженко завоевала желанный титул "Мисс Украина Вселенная" и в 2013 году представила страну на международном этапе шоу. Актриса и модель не стала отставать и покорила всех зрителей красотой и харизмой. По результатам голосования, звезда вошла в десятку лучших конкурсанток "Мисс Вселенная 2013".

Допис, поширений Miss Universe Fan Page (@missuniverseof) 11 Кві 2016 р. о 7:11 PDT

Через 2 года после шоу Ольга Стороженко вышла замуж за Сергея Панадия. который вдвое старше нее. Как рассказывала знаменитость журналистам, мужчина дважды делал ей предложение выйти замуж, поэтому она не устояла перед настойчивым бизнесменом. Сейчас Ольга является счастливой женой и мамой.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 22 Гру 2017 р. о 8:34 PST

2014 – Анна Андрес

Львовская красавица впервые одержала победу на всеукраинском конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Однако представлять страну на международном уровне отказалась, ссылаясь на личные обстоятельства. В СМИ предполагали, что причиной такого заявления стали романтические отношения модели с неизвестным мужчиной, или же ее обучение в Кембридже.

И все же Анна не бросила модельную карьеру. Она как до конкурса "Мисс Украина Вселенная", так и после него сотрудничает с модельным агентством и участвует в стильных съемках.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 18 Гру 2017 р. о 2:12 PST

Хотя неожиданное решение Анны Андрес потрясло всю Украину, на конкурс все же пошла другая красавица – Вице-мисс Диана Гаркуша. Несмотря на экстренную замену модель из Харькова все же показала отличный результат на шоу. Девушка заняла третье место и стала третьей украинкой, которая вошла в Топ-5 красавиц мира.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 31 Січ 2018 р. о 6:04 PST

2015 – Анна Вергельская

Впервые за историю конкурса победительницу "Мисс Украина Вселенная" выбирали в онлайн-режиме. По результатам голосования престижный титул получила киевлянка Анна Вергельская. Но повторить успех предыдущей украинской красавицы девушке не удалось.

Допис, поширений FᏞᎾᏒᎥ (@anna_vergelskaya) 17 Січ 2017 р. о 3:10 PST

Допис, поширений FᏞᎾᏒᎥ (@anna_vergelskaya) 18 Січ 2017 р. о 8:01 PST

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2016 – Елена Сподинюк

Всего в 19 лет Елена Сподинюк могла похвастаться немалым успехом. Зажигательная красавица стала "Мисс Украина Вселенная" и вошла в 13-ку самых эффектных девушек мира. На Филиппинах Елена ярко выделялась среди всех конкурсанток яркостью и харизмой.

Допис, поширений Alena Spodynyuk (@alenaspod) 16 Тра 2018 р. о 3:30 PDT

Стоит отметить, что это впервые спортсменка завоевала такой титул в Украине. До "Мисс Украина Вселенная" Сподинюк Елена активно занималась гандболом и все же решила попробовать свои силы и в конкурсе красоты, чем удивила многих людей. На достигнутом звезда не остановились и победила на другом престижном конкурсе – Supermodel International.

Допис, поширений Alena Spodynyuk (@alenaspod) 22 Чер 2018 р. о 7:33 PDT

2017 – Яна Красникова

Киевлянка Яна Красникова с детства занималась танцами и вокалом, поэтому предстать на сцене перед десятками людей для нее было легко. Именно поэтому эффектная красавица ярко выделялась среди других конкурсанток, а затем завоевала себе титул "Мисс Украина Вселенная 2017". Модель призналась, что была самой молодой среди конкурсанток, что не помешало ей получить корону.

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 28 Лис 2017 р. о 4:50 PST

На международном этапе шоу Яне не удалось повторить такой же успех.

Сейчас модель продолжает учебу в Майами. Яна Красникова изучает психологию и иностранные языки. Кроме украинского и русского, красавица может свободно говорить на английском, испанском и португальском.

Допис, поширений YANA KRASNIKOVA (@yanakrasni) 18 Лис 2017 р. о 12:13 PST

Пока неизвестно, кто станет следующей "Мисс Украина Вселенная". В столице уже готовы к проведению конкурса, а красавицы со всей страны затаили дыхание перед решающими дефиле.