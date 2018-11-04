Мисс Земля 2018: представительница какой страны победила в конкурсе красоты

Студентка из Вьетнама Фуонг Кхань Нгуен завоевала титул "Мисс Земля - 2018" одного из самых престижных конкурсов красоты. Зато представительница Украины 23-летняя киевлянка Анастасия Кривохижа в финал не прошла.

Конкурс проходил в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook.

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Известно, что 23-летняя победительница конкурса Фуонг Кхань Нгуен занимается маркетингом и свободно говорит на вьетнамском и английском языках.

В "Мисс Земля" приняли участие представительницы 87 стран. Однако в финал прошли только 18: Нидерланды, Чили, Румыния, Бразилия, Япония, Португалия, Словения, Южноафриканская Республика, Италия, Филиппины, Гана, Колумбия, Вьетнам, Черногория, Венесуэла, Австрия, Непал, Мексика.

Мисс Земля 2018: смотрите видео

Что известно о конкурсе красоты "Мисс Земля"?Это один из самых известных конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Он проходит под эгидой Организации Объединенных Наций. Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защите окружающей среды, охране живой природы.