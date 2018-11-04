10:23
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Мисс Земля 2018: представительница какой страны победила в конкурсе красоты

      197 Читати новину українською
      Мисс Земля 2018
      Мисс Земля 2018 / Фото из открытых источников

      Студентка из Вьетнама Фуонг Кхань Нгуен завоевала титул "Мисс Земля - 2018" одного из самых престижных конкурсов красоты. Зато представительница Украины 23-летняя киевлянка Анастасия Кривохижа в финал не прошла.

      Конкурс проходил в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook.

      Читайте также: "Хрустальный эффект" за 10 тысяч долларов: какое платья оденет украинка на конкурсе красоты Мисс Мира

      Известно, что 23-летняя победительница конкурса Фуонг Кхань Нгуен занимается маркетингом и свободно говорит на вьетнамском и английском языках.

      В "Мисс Земля" приняли участие представительницы 87 стран. Однако в финал прошли только 18: Нидерланды, Чили, Румыния, Бразилия, Япония, Португалия, Словения, Южноафриканская Республика, Италия, Филиппины, Гана, Колумбия, Вьетнам, Черногория, Венесуэла, Австрия, Непал, Мексика.

      Мисс Земля 2018: смотрите видео

       

      Что известно о конкурсе красоты "Мисс Земля"?Это один из самых известных конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл". Он проходит под эгидой Организации Объединенных Наций. Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защите окружающей среды, охране живой природы.

      Теги: LifeStyle Мода Конкурс красоты
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      сегодня , 08:40 "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      Ольга Черненко
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      3 ноября , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      3 ноября , 20:15 Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      3 ноября , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча
      3 ноября , 18:59 "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук