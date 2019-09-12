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      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ

      Миссия МВФ начала переговоры в Киеве

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      Украинское правительство начало переговоры с миссией МВФ
      Украинское правительство начало переговоры с миссией МВФ / Фото из открытых источников

      Миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Украину накануне, во главе с Роном ван Роденом в четверг начала переговоры с украинским правительством – они продлятся до 24 сентября.

      Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в представительстве Фонда.

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      Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечал, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца 2019 года.

      Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR 2,8 миллиарда или около 3,9 миллиарда долларов. В то же время SDR 1 миллиард (около 1,4 миллиарда долларов) предоставлено сразу, тогда как условием выделения остальных денег является успешные полугодовые просмотры программы в 2019 году.

      Отметим, Украина окончательно погасила кредиты Международного валютного фонда по программе stand-by 2014 года.

      Последний раз миссия МВФ находилась в Украине 21 мая. Члены миссии планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований фонда. Однако уже 23 мая в МВФ заявили, что фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной уже после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета министров.

      По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от 5 до 10 миллиардов долларов может быть заключено до конца этого года. Это позволит до января получить первый транш в рамках соглашения в размере около 2 миллиардов.

      Для чего Украине новый кредит от МВФ?​Деньги МВФ помогут Украине осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годах. На эти годы приходится 40% выплат по внешнему долгу государства: 2020 – 16,8 миллиарда долларов, 2021 – 18,5 миллиарда долларов.

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      Теги: Новости Украины Деньги Новое Правительство МВФ
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