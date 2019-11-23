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      Миссия МВФ подтвердила, что покинула Киев

      352 Читати новину українською
      Миссия МВФ / 112.ua

      Миссия Международного валютного фонда пробыла в Киеве до 22 ноября и уехала из Украины без результатов. По данным СМИ, 2 главных вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

      Об этом сообщает НВ со ссылкой на 2 собственных источника. Один из источников издания отметил, что для МВФ неприемлем любой компромисс с бывшими владельцами "Приватбанка".

      К теме: Коломойский заявил, что "Приватбанк" ему скоро вернут, и МВФ об этом знает

      Так, любой компромисс неприемлем, так он подтвердит влияние Коломойского. А если он высокий, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?
      – сказал источник.

      Также миссия МВФ жаловалась, что земельная реформа в Украине не принимается в том формате, как было обещано. А еще к рынку не допустили иностранцев.

      "МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, поскольку есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всеми известными лицами. Это не совсем рынок", – сказал источник.

      Больше всего миссию МВФ "зацепил обман" относительно рынка земли, добавил источник.

      Что говорят в МВФ

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      По завершению работы миссии МВФ ее глава Рон ван Роден сделал заявление, в котором сказал, что команда специалистов провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

      Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики.

      Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

      Среди таких шагов:

      • меры в денежно-кредитном секторе,
      • налогово-бюджетном секторе,
      • финансовом секторе,
      • реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

      Дискуссии продлятся на следующих неделях,
      – анонсировал ван Роден.

      Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.

      Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре. Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года. НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский МВФ
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