Миссия МВФ подтвердила, что покинула Киев

Миссия Международного валютного фонда пробыла в Киеве до 22 ноября и уехала из Украины без результатов. По данным СМИ, 2 главных вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на 2 собственных источника. Один из источников издания отметил, что для МВФ неприемлем любой компромисс с бывшими владельцами "Приватбанка".

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Так, любой компромисс неприемлем, так он подтвердит влияние Коломойского. А если он высокий, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?

– сказал источник.

Также миссия МВФ жаловалась, что земельная реформа в Украине не принимается в том формате, как было обещано. А еще к рынку не допустили иностранцев.

"МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, поскольку есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всеми известными лицами. Это не совсем рынок", – сказал источник.

Больше всего миссию МВФ "зацепил обман" относительно рынка земли, добавил источник.

Что говорят в МВФ

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По завершению работы миссии МВФ ее глава Рон ван Роден сделал заявление, в котором сказал, что команда специалистов провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики.

Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

Среди таких шагов:

меры в денежно-кредитном секторе,

налогово-бюджетном секторе,

финансовом секторе,

реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

Дискуссии продлятся на следующих неделях,

– анонсировал ван Роден.

Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.

Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре. Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года. НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.