Миссия МВФ в Украине: что нужно знать о работе с Фондом и его кредитах

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину и уже начала свою работу. Что это значит и для чего Украине нужно сотрудничество с МВФ – разбирались журналисты 24 канала.

Миссия МВФ уже работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала без рекомендаций по выделению очередного транша. Глава миссии МВФ заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. Теперь этот момент наступил.

Читайте также: Когда Украина получит следующий транш от МВФ и на что пойдут деньги

Зачем миссия МВФ приехала в Украину?

Поговорить о дальнейшем сотрудничестве.

Очередная программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и пока что единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

В отличие от расширенного финансирования, которое обычно предоставляется странам, которые нуждаются в срочной помощи во время кризиса, stand-by рассчитано на страны, экономика которых является стабильной и растет, но нуждается в поддержке в определенных вопросах.

Читайте также: Миссия МВФ прибыла в Украину: что известно

О чем будут договариваться?

О новом соглашении. Целью переговоров, которые продлятся до 24 сентября, является заключение так называемой staff agreement – предварительного соглашения с ключевыми параметрами будущей программы с фондом.

По прогнозам НБУ, подписание соглашения о новой программе расширенного финансирования с МВФ можно достичь до конца этого года. Она рассчитана на срок 3 – 4 года объемом 5-10 миллиардов долларов. Это позволит к январю получить первый транш в размере около 2 миллиардов долларов.

Почему Украина должна брать деньги у МВФ?

Потому что Украине нужны деньги. 2019 год – одно из худших с точки зрения погашения обязательств правительства, в частности, перед международными кредиторами. До конца года Украина должна выплатить около 4,6 миллиарда долларов, из которых 1,7 миллиарда долларов – в сентябре. Кроме того, есть еще проценты – это тоже немалая сумма, которая приближается к миллиарду. Без посторонней помощи стране будет очень сложно.

В МВФ деньги можно одолжить на наиболее выгодных условиях, бонусом получив также реформы, которые помогут экономике лучше работать. Это – если кратко и упрощенно.

Чтобы перестать быть международным должником – Украине надо растить экономику. А для этого, как объяснила министр финансов Оксана Маркарова, нужны: разгосударствление госактивов, уменьшение государственной доли в банковском секторе до менее 25%, активная приватизация и уход государства из большинства компаний, в которых она не должна участвовать, которые не стратегические. И снятие моратория и введение рынка земли. Ну, и ключевое – судебная реформа. Пока всего этого у нас нет – без поддержки МВФ нам будет сложно.

Что нужно, чтобы получить кредит МВФ?

Показать, что политика в стране стабильна, а управление - эффективное.

Относительно конкретных шагов, чтобы получить деньги от МВФ, на которые так рассчитывает НБУ, в будущем нужно:

капитально перезагрузить суды;

обеспечить, чтобы силовики и фискалы не вмешивались в работу бизнеса;

запустить рынок земли и продать крупные госпредприятия;

не отказываться от политики рыночных тарифов на газ и электроэнергию.

Почему МВФ дает деньги на резервы НБУ, а не на конкретные полезные вещи?

Потому что для конкретных полезных вещей, типа поддержки малого и среднего бизнеса, есть другие международные финансовые учреждения. Кредиты МВФ работают иначе.

Смотрите видео, как работают транши МВФ:

МВФ не занимается кредитованием отдельных проектов. МВФ дает деньги, чтобы временно поддержать дефицит платежного баланса, когда государство тратит иностранной валюты больше, чем зарабатывает. Кредитами от МВФ Нацбанк "покупает" время для своей страны, чтобы она могла реализовать ту политику, которая исправила бы основные причины дефицита платежного баланса.

Обязательно ли возвращать кредиты МВФ?

Все кредиты обязательно возвращать. Иначе экономика не будет работать. Кредиты от МВФ должны быть возвращены, чтобы в будущем эти деньги могли направить для поддержки других стран-членов, испытывающих экономические трудности.

Почему МВФ так учитывает борьбу с коррупцией?

В коррумпированных странах экономика не работает, и им нечем возвращать одолженное. Исследования МВФ показывают, что системная коррупция приводит к снижению инвестиций, большей неровности и замедлению экономического роста страны. Любой. Украины – в том числе. Высокий уровень коррупции сдерживает экономическое развитие страны.

Читайте также: Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и 10 лет заключения

Коррупция искажает государственные расходы. Больше тратят на проекты, за которые можно получить "откаты", вместо того, чтобы больше тратить на здравоохранение и образование, которые имеют положительный экономический и социальный эффект. Из-за того, что бедные люди больше полагаются на государственные услуги, это все влияет на них и ограничивает их экономические возможности.

Если правительство не может обеспечить бизнес-среду, основанное на беспристрастности и верховенстве права – шансов на экономический рост мало. Там, где нужны взятки для инвестиций, коррупция действует как "налог" на инвестиции. Если коррупция перекинется на регулирование и надзор в финансовом секторе, под угрозой может быть финансовая стабильность.

Разве МВФ волнует что-то, кроме возврата их кредитов?

Деньги и эффективно работающая экономика тесно связаны. Поэтому целью программ поддержки МВФ является устранение экономических диспропорций и искажений. Которые в итоге должны привести к стабильному и устойчивому росту.

Когда какая-то страна обращается к МВФ, Фонд анализирует ситуацию в этой стране и определяет, что необходимо для решения экономических проблем в этой стране. Этот набор шагов и реформ обсуждаются с органами власти страны. Если стороны согласны относительно политики и реформ, и если страна берет на себя обязательства по их реализации – появляется основа для программы, поддерживаемой Фондом. Как, например, текущее соглашение stand-by с Украиной.

Условия программы должны урегулировать раз и навсегда экономические дисбалансы и обеспечить экономическую стабильность. После этого – начнется экономический рост. Тогда страна будет иметь хорошую позицию для возврата кредита МВФ.

Правда ли, что в МВФ советуют всем странам одно и то же?

Неправда. Анализ и рекомендации МВФ основываются на конкретной ситуации в каждой отдельной стране. МВФ имеет много различных типов программ, чтобы формулировать условия программы в соответствии с конкретной ситуации в каждой отдельной стране.

Управление независимой оценки МВФ исследовало 133 программы, которые финансируются Фондом. Все они отличаются в масштабах фискального регулирования в разных странах. Около трети этих стран имели целью увеличение бюджетного дефицита и расходов в процентах к ВВП. Например, низкая инфляция позволила гибкую монетарную политику в рамках программы с Венгрией 2008 года, тогда как высокая инфляция в Украине требовала более жесткой монетарной политики.

Актуально! Какие ключевые реформы будут в Украине

Программы МВФ также являются гибкими в реагировании на изменения обстоятельств. Например, фискальные цели программы с Никарагуа, поддержанной МВФ, были пересмотрены в 2003-2004 годах, чтобы обеспечить более высокие социальные расходы и государственные инвестиции. В Гондурасе временное повышение цен на топливо в 2005 году привело к изменению программы, что позволило получить временные субсидии на топливо и увеличить расходы на социальную защиту.