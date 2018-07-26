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Миссия невыполнима: Последствия 2018: трейлер и сюжет фильма с Томом Крузом

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Миссия невыполнима 6: Последствия (2018) трейлер с Томом Крузом
Миссия невыполнима 6: Последствия (2018) трейлер с Томом Крузом / www.gettyimages.in

Премьера долгожданной киноленты "Миссия невыполнима: Последствия" состоялась сегодня, 26 июля 2018 года. Режиссером триллера стал Кристофер Маккуорри, а одним из продюсеров – главный герой фильма Том Круз.

Трейлер шестой части культового экшна "Миссия невыполнима: Последствия" ("Mission: Impossible – Fallout") впервые был показан во время грандиозного шоу Super Bowl 4 февраля. Впоследствии видеотрейлер появился и в сети. Сейчас его посмотрело более 25 миллионов YouTube-пользователей.

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Американский детективный фильм, в основу которого был положен сериал 60-х годов, вышел на экраны в новой интерпретации. Шестая часть культовой серии о приключениях Итана Ханта (Том Круз) могла и не произойти из-за нежелания главного героя участвовать в съемках с неудовлетворительной ему оплатой.

Миссия невыполнима 6: Последствия 2018: официальные кадры фильма

Миссия невыполнима 6: Последствия 2018: официальные кадры фильма

Однако студия "Paramount" сумела сделать выгодное предложение Крузу, однако сумму гонорара в прессе так и не назвали. Поэтому производство фильма "Миссия невыполнима 6" было восстановлено с весны 2017 года. В фильме также сыграются такие актеры как Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Саймон Пегг, Винг Рэймс и другие.

​Миссия невыполнима 6: Последствия 2018: официальные кадры фильма

​Миссия невыполнима 6: Последствия 2018: официальные кадры фильма

​​Миссия невыполнима 6: Последствия 2018: официальные кадры фильма

В трейлере агент Итан Хант вместе со своей командой вернулся на улицы Парижа, Лондона и многих других крупных городов, чтобы спасти мир от злых сил. В видеоролике можно увидеть много драк и транспорта, а Круз традиционно поражает зрителей своими трюками.

Миссия невыполнима: Последствия (2018): видео смотреть онлайн

 

Напомним, что на съемках фильма "Миссия невыполнима: Последствия" Том Круз сильно повредил себе ногу. Поскольку он отказывается от услуг каскадеров, то всегда выполняет все трюки сам. Впоследствии актер показал видео со съемочной площадки, где, как оказалось, он получил перелом ноги.

Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
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