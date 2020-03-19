Миссия ОБСЕ в Украине продолжила мандат до 2021 года, но до сих пор без допуска в Крым

Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат специальной мониторинговой миссии в Украине на год – до 31 марта 2021 года. В то же время МИД Украины осудил действия России, которая не допускает наблюдателей к временно оккупированному Крыму.

Украина приветствует решение ОБСЕ продлить свой мандат, отмечает Министерство иностранных дел в фейсбуке.

Важно Россия ответственна за ситуацию с коронавирусом в Крыму, – миссия Украины в ООН

Особенно отмечаем тот факт, что государства-участники ОБСЕ даже в текущих сложных условиях согласились на существенное увеличение бюджета СММ с целью усиления мониторинговых возможностей миссии,

– отметили в МИД.

Там подчеркнули, что благодаря продолжению работы миссия сможет и в дальнейшем информировать мир о фактах вооруженной агрессии России на оккупированном ею Донбассе.

Впрочем во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что мандат миссии распространяется на всю территорию Украины. В частности, временно оккупированную Автономную Республику Крым.

"Осуждаем тот факт, что Россия 6 лет подряд препятствует работе миссии. Требуем обеспечить доступ наблюдателей в Крым и прекратить кампанию по их запугиванию на временно оккупированных частях Донбасса", – отмечает министерство иностранных дел Украины.

Что известно о работе миссии ОБСЕ в Украине?СММ ОБСЕ в Украине – мониторинговая миссия невооруженных гражданских наблюдателей организации безопасности. Она осуществляет мониторинг за соблюдением прав человека и гуманитарной ситуации на оккупированном Донбассе.



Миссия создана 21 марта 2014 года в составе 100 наблюдателей, но уже летом того же года расширена до 500 человек-за обострения боевых действий на Донбассе и введения на материковую территорию Украины российских регулярных войск.