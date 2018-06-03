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Миссис мира-2018 трагически погибла: фото

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Миссис мира-2018 трагически погибла: фото

В ночь на 3 июня погибла в ДТП модель Сания Шакирова, обладательница титула Missis world международного конкурса красоты Miss Universe Beauty-2018.

Причиной смерти стали травмы, полученные в результате ДТП на автотрассе Балыкчи-Ананьево-Каракол, сообщает K-News.

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Отмечается, что девушка сидела на пассажирском сиденье в такси. Водитель не справился с управлением, Сания Шакирова погибла на месте, еще один пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

дтп в киргизстані

Миссис мира-2018 трагически погибла

Известно, что у Сании Шакировой остались трое детей.

У Сании Шакировой трое детей

Місіс світу-2018 трагічно загинула

Миссис мира-2018 трагически погибла

Фото с места ДТП:

дтп в Киргизстані

дтп в Киргизстані

дтп в Киргизстані

дтп в Киргизстані
ДТП в Кыргызстане/ Turmush

Теги: LifeStyle Аварии и ДТП Киргизстан
Источник: 24 Канал
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