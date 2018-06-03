Миссис мира-2018 трагически погибла: фото
В ночь на 3 июня погибла в ДТП модель Сания Шакирова, обладательница титула Missis world международного конкурса красоты Miss Universe Beauty-2018.
Причиной смерти стали травмы, полученные в результате ДТП на автотрассе Балыкчи-Ананьево-Каракол, сообщает K-News.
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Отмечается, что девушка сидела на пассажирском сиденье в такси. Водитель не справился с управлением, Сания Шакирова погибла на месте, еще один пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.
Миссис мира-2018 трагически погибла
Известно, что у Сании Шакировой остались трое детей.
У Сании Шакировой трое детей
Миссис мира-2018 трагически погибла
Фото с места ДТП:
ДТП в Кыргызстане/ Turmush
Источник: 24 Канал
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