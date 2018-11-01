Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат

Чим ближчі президентські вибори в Україні – тим актуальніші міжнародні питання, а тим більше – питання взаємин з сусідами.

Понад 90 українців виступали кандидатами на виборах у місцеві органи влади у Польщі, з яких 33 пройшли в ради, комуни і навіть регіональні збори. Це означає, що кожен третій українець отримав мандат.

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Які посади отримали українці

Кандидати від різних комітетів у всі рівні місцевого самоврядування: комуни, зборів та рад. Вони також подали заявку на посади мерів. Двоє з 33-х українців, які отримали мандат, будуть боротися за свою посаду у другому раунді виборів через тиждень.

Два українці увійшли в список Громадянської коаліції у Вармінсько-Мазурській обласній раді. Одним з них є Мирон Сич. Він отримав 19,7 тисяч голосів.

В Бяли-Борі Іван Боднар буде боротися за місце мера. У місті Свеце у Вармінсько-Мазурському воєводстві Славомір Ковальчук боротиметься за пост глави комуни. Варто зазначити, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві українці спільно виграли 17 місць. У Поморському воєводстві представник української меншини став радником Штумського повіту.

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Українець отримав мандат радника комуни в Мазовії. У Подляському двоє стали міськими радниками Бяли Подляска, а одна українка зайняла місце в раді Бєльсько-Підляського повіту. Ще один українець став радником в комуні. У Підкарпатті два українці стали радниками комун, а в Малопольскому – два радники повіту.

У Нижній Сілезії українці зайняли два місця – одне в раді комуни і одне в раді Повіту. Нагадаємо, в 2017 році 661,9 тисяч українців отримали перший дозвіл на проживання в Євросоюзі, 88% з них видала Польща.

На тлі проблемної Угорщини Польща виглядає значно приємнішим сусідом – хоча регулярно виникають ті чи інші ускладнення, на кшталт теперішнього фактичного перекриття з боку Польщі "зелених коридорів" на кордоні з Україною. Однак українська влада вже заявила, що має намір збільшити кількість переходів на кордоні з Польщею вдвічі, з 4-х до 8-х. Крім того, сприятлива щодо України заява Дуди на тлі цих ускладнень все ж нівелює негатив.

Що це дасть Україні

Представництво в місцевих органах влади – цивілізований і ефективний спосіб представлення інтересів нації в сусідній державі. Польща це розуміє, Угорщина – принципово відмовляється розуміти. Це оптимальний формат співпраці сусідів, а також представлення інтересів місцевих громад українців в Польщі і поляків в Україні.

Без дипломатичних скандалів і обопільних обвинувачень в робочому порядку задовольняються всі потреби громадян обох держав без утисків місцевого населення. З Польщею не виникає питань щодо українських дитсадочків і шкіл, класів і курсів підготовки до коледжів, мовних курсів для дорослих тощо.

Все створюється і надається в процесі життя й роботи. Щодо Угорщини це також був би оптимальний формат. Тим більше, що якраз угорці в місцевій владі України представлені більш ніж достатньо.

Тим не менш, симетричного сприяння українцям в Угорщині немає досі. Плюс постійні претензії і вимоги більшого: аж до поширення фактичної влади Угорщини на території Закарпаття. Це ненормально і неправильно, суперечить і інтересам України, і міжнародному праву. Тому досвід з Польщею має стати взірцем для розв'язання аналогічних ситуацій і в інших державах.

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