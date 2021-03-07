У результаті цього інциденту теж загинула одна людина.

До речі Невідомі відкрили вогонь по низці людей у США: серед потерпілих – і літні, підлітки

Як виникла стрілянина

Між двома людьми почалась перепалка. Після цього один чоловік відкрив вогонь по іншому. Постраждалого забрали до лікарні, де він й помер.

У поліції не розповіли, між ким саме виникла сварка. Наразі обставини події з'ясовують.

Де стрілець

Відомо, що особу стрільця ще не встановили. Його не затримали, тож правоохоронці просили місцевих жителів про допомогу, аби знайти його авто. Машину описували як світлий Suburban. На автівці були вогнепальні пошкодження.

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