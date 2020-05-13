Перевозчики продолжают протестовать под стенами Кабмина: какие они выдвинули требования
Под зданием Кабмина собрались на масштабный протест перевозчики со всей страны. Они требуют восстановить внутренние и международные перевозки. Выдвинули также ряд других требований.
Соорганизатор движения SaveФЛП Сергей Доротич в эфире 24 канала объяснил, что уже 2 месяц подряд пассажирские перевозки не работают, что подвергает опасности и другие бизнесы, которые взаимосвязаны.
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"Без возобновления пассажирских перевозок невозможно функционирование экономики полностью и все действия, которые сейчас предпринимает власть – это профанация", – сказал Доротич.
По его словам, если государство отнимает у людей право на труд, то обязательно должно это компенсировать.
Если кто-то хочет, чтобы мы не работали – пусть дадут нам состояние, и будем такие же умные, как премьер-министр и президент,
– заверил соорганизатор движения.
"Я готов сидеть так, как они, при условии обеспечения мне личного водителя за счет государства, уплаты расходов на проживание. Если у нас будут равные условия – мы готовы "потерпеть". А сейчас у нас нет возможности кормить семью", – пояснил Доротич.
ФЛП выдвинули следующие требования:
- возобновление пассажирских перевозок;
- компенсация налогов, которые уплатили предприниматели в то время, когда не могли вести деятельность из-за карантинных ограничений;
- отмена фискализации, навязанной микропредпринимательствам (фискализация предусматривает, что все расчеты в сферах услуг и торговли должны проводиться с применением регистраторов расчетных операций (РРО) – 24 канал);
- проведение соответствующей реформы контролирующих органов, в частности налоговой службы;
- мораторий для проверки микробизнеса.
► Предприниматели получили финансовую поддержку от государства
Как стало известно, малым и средним частным предпринимателям, которым запретили работать во время карантина, государство выделило почти 5 миллиардов гривен денежной помощи.
Я не получал (финансовую помощь – 24 канал), пытались получить мои коллеги. Они пока только подали заявки,
– сказал Доротич.
Сам предприниматель негативно воспринял такую поддержку от государства. "Неправильно, когда забирают кусок хлеба, а потом дают какие-то крохи. Если государство так заботится о предпринимателях и работниках, то пусть отменит налоги, которые платит бизнес, в том числе и с зарплат наемных работников, которые не имеют возможности получить доход. Нет логики", – пояснил Доротич.
Протест перевозчиков / Фото из телеграма PavlovskyNews
► Общались ли с ФЛП представители власти
Доротич заверил, что несмотря на протесты и попытку достучаться до власти – она их не слышит. "От правительства вышел только главный специалист, который принял соответствующие обращения. Встречи, диалога и решения вопроса так и не состоялось", – сказал соорганизатор движения.
Он также прокомментировал слова премьер-министра относительно протеста перевозчиков.
Справка. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что открытие метро и междугородних перевозок сейчас может привести к новой вспышке COVID-19. Именно поэтому этот бизнес позволят не раньше 3 этапа ослабления карантина.
"Мне обидно слышать от премьер-министра его заявления – они не корреспондируются с заявлениями главного санитарного врача, который сказал, что метрополитены и пассажирские перевозки можно было и не закрывать, как и парки и все остальное", – подытожил Доротич.
Что известно о протесте перевозчиков в Киеве?Под стенами здания Кабинета Министров Украины в Киеве сегодня, 13 мая, состоялся протест перевозчиков. Они требовали от правительства разрешения восстановить внутреннее и международное сообщение. Протест был масштабный. Несмотря на то, что акция была запланирована на 10:00, улицы столицы уже в 8:00 были переполнены пассажирскими автобусами.
К слову, акция SaveФОП состоялась также в Винницкой, Одесской области, Закарпатье.
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