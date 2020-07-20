Под стенами Министерства внутренних дел собралась группа людей, чтобы поддержать подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета. Активисты требуют отставки Арсена Авакова.

Люди принесли с собой различные плакаты с призывами уволить министра внутренних дел. Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

К слову Это дело политической чести и Зеленского, и Авакова, – Гнап об убийстве Павла Шеремета

По словам активистов, они пришли назвать "7 грехов Авакова", в частности – расследование убийства Павла Шеремета, дело Сергея Стерненко, изнасилование в полицейском участке в Кагарлыке, убийство полицейскими 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.

Активисты принесли с собой плакаты с призывами освободить Авакова / Фото 24 канала / Владислав Соловьев

Рядом со стенами министерства находятся около десятка полицейских. Однако никто из здания к активистам не вышел.

Протест под МВД / Фото 24 канала

Смотрите видео протеста под МВД:

Убийство Павла Шеремета: что известно

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему под автомобиль подложили взрывчатку.

В декабре 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3-х подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

Значительная часть общества и журналистов выступила в защиту подозреваемых и обвиняет силовиков в сфальсифицированных результатах следствия.

Павел Шеремет: как жил, где работал и почему был убит – читайте по ссылке на 24 канале.