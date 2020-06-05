В Киеве и Львове 5 июня неравнодушные митинговали против министра внутренних дел Арсена Авакова, требуя его отставки. И хотя протесты прошли без серьезных конфликтов, полиция все же задержала у здания Кабмина 8 юношей.

Мужчины пытались помешать проведению акции и имели с собой газовые баллончики и складные ножи. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

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В сообщении отметили, что полиция усилила меры безопасности из-за акций протеста.

Работники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и складные ножи. А восемь агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению мероприятий, задержали,

– заявили в полиции.

Сейчас с задержанными общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения.

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Митинги против Авакова: главное

В Киеве протестующие провели четыре акции под стенами Верховной Рады и Кабинета Министров.

Акция "Авакова в отставку" началась в 9:00. Организаторы объясняли причину своего требования – отсутствие прогресса в расследовании громких дел и злоупотребления.

началась в 9:00. Организаторы объясняли причину своего требования – отсутствие прогресса в расследовании громких дел и злоупотребления. Акция "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!" тоже стартовала в 9:00. Митинг организовала партия "Голос" за отставку Авакова.

тоже стартовала в 9:00. Митинг организовала партия "Голос" за отставку Авакова. Митинг "Правого сектора" начался под Радой в 10:00. Там также призвали активистов выходить на протесты под стены областных государственных администраций в своих регионах.

начался под Радой в 10:00. Там также призвали активистов выходить на протесты под стены областных государственных администраций в своих регионах. Протест "Против полицейского произвола в Украине" состоялся под стенами Кабинета министров на 14:00. Акцию организовали KyivPride и "Центр гражданских свобод".

Митинг "Авакова в отставку!" проходил во Львове с 09:00. Активисты собрались у здания Главного управления Национальной полиции Львовщины.