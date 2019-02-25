16:05
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Митинг нотариусов против коррупции в министерстве юстиции: в чем суть конфликта

      32 Читати новину українською
      Митинг нотариусов в Киеве
      Митинг нотариусов в Киеве / hromadske.ua

      Сотни нотариусов собрались под зданием кабмина в Киеве на протест под лозунгом "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем". Одной из таких схем называют блокирование министерством юстиции доступа к госреестрам и принуждение к "экспериментальному тестированию". Провалить которое означает потерять работу. В правительстве же настаивают, что речь идет лишь о повышении квалификации регистраторов.

      Что такое регистрационные действия и кто такие регистраторы

      Регистрационные действия – это изменения, которые вносят регистраторы в Госреестр вещных прав и Единый реестр юрлиц и физических лиц-предпринимателей. При этом речь может идти и о перерегистрации завода за миллиарды гривен на другого собственника, и об элементарном изменении адреса в реестре предприятия.

      Читайте также: Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и предательства: самые коррупционные тренды 2018 года

      Регистраторы – это люди, которым государство предоставило право вносить изменения в реестры. В общем регистраторов в Украине немало – примерно 20 тысяч. Среди них:

      – Государственные и частные нотариусы. Они выполняют и нотариальные действия, и регистрационные. Их менее 6 тысяч.

      – Регистраторы при исполкомах сельских, поселковых, городских советов и РГА.

      – Регистраторы коммунальных предприятий. К слову, стать таким регистратором можно легче – после нескольконедельных курсов.

      – Регистраторы от государственных предприятий.

      – Исполнители. Они могут совершать лишь несколько регистрационных действий: аресты имущества, их снятия, прекращения ипотеки в случае реализации.

      Смотрите видео, как проходил митинг нотариусов в Киеве:

       

      Опубліковано Нотаріальна палата України Понеділок, 25 лютого 2019 р.

       

      Какие изменения ввел кабмин и почему это не устраивает регистраторов

      Разрешение или запрет на работу всем регистраторам предоставляет министерство юстиции. Оно же осуществляет проверки регистраторов, по результатам которых может заблокировать доступ к реестрам. Блокировать минюст мог на разные сроки, но не дольше года. И раньше по истечении времени блокировки регистратор автоматически получал доступ к реестрам. Теперь же для этого надо обязательно получать сертификат.

      Мітинг
      Нотариусы в Киеве протестовали против принуждения к "экспериментальному тестированию"

      Как в правительстве объясняют решение о тестировании регистраторов?Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская пояснила, что тестирование введено с целью повышения квалификации государственных регистраторов. При этом "нотариусы, которые параллельно осуществляют свою деятельность как регистраторы и были по тем или иным причинам лишены доступа к реестрам, также должны пройти тестирование". Нотариальную же деятельность нотариусов правительство ничем не ограничивает и не требует дополнительно подтверждать квалификацию.

      Читайте также: Переплаты почти на 100 миллионов: аэропорт Одессы строят со значительными злоупотреблениями

      Что именно возмущает регистраторов?

      – После первых же тестов нотариусы массово жаловались на систему тестирования. Например, за то, что результаты экзамена участник видит на компьютере сразу, но официальные результаты сайт минюста публикует аж на следующий день.

      – Система в министерстве юстиции построена так, что заблокировать и принудить к тестированию можно любого регистратора. Часто блокируют за сомнительные ошибки, во многих случаях – технические. Например, за то, что загруженная в реестр копия документа – не цветная, а черно-белая.

      – Регистраторы получают сертификаты не согласно закону, а согласно постановлению правительства. При этом в законодательстве о сфере нотариата нигде не сказано, что нотариус должен сдавать дополнительные экзамены после квалификационного.

      – Много жалоб на вопросы тестов: у тех, кого тестировали на знание Государственного реестра вещных прав, вопросы были на знание Единого реестра юрлиц и физлиц, и наоборот. Некоторые из участников тестирования утверждали, что половина вопросов вообще не касаются работы регистраторов.

      К слову, на первом тестировании в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество участвовало 20 человек. Экзамен сдал один человек.

      blog_ava
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      сегодня
      16573
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости недвижимости Протесты Министерство юстиции Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як Порошенко виборців підкупив – офіційно!
      сегодня , 16:05 Як Порошенко виборців підкупив – офіційно!
      Артем Овдієнко 12
      Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
      сегодня , 16:00 Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
      Олександр Бевза 14
      Пенсионерам дополнительно выплатят по 2400 гривен: когда и кому
      сегодня , 14:51 Пенсионерам дополнительно выплатят по 2400 гривен: когда и кому
      667
      Победители премии Оскар-2019: список
      сегодня , 15:39 Победители премии Оскар-2019: список
      8571
      MARUV раскрыла требования договора для участия в Евровидении-2019
      сегодня , 09:16 MARUV раскрыла требования договора для участия в Евровидении-2019
      797
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В Кривом Роге провели вече за честные выборы
       20 марта 2016 , 19:38
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Алли придумал оригинальное празднование – одноклубники не смогли его повторить
       14 августа 2018 , 15:25
      Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов
       12 февраля , 21:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук