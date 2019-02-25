Митинг нотариусов против коррупции в министерстве юстиции: в чем суть конфликта

Сотни нотариусов собрались под зданием кабмина в Киеве на протест под лозунгом "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем". Одной из таких схем называют блокирование министерством юстиции доступа к госреестрам и принуждение к "экспериментальному тестированию". Провалить которое означает потерять работу. В правительстве же настаивают, что речь идет лишь о повышении квалификации регистраторов.

Что такое регистрационные действия и кто такие регистраторы

Регистрационные действия – это изменения, которые вносят регистраторы в Госреестр вещных прав и Единый реестр юрлиц и физических лиц-предпринимателей. При этом речь может идти и о перерегистрации завода за миллиарды гривен на другого собственника, и об элементарном изменении адреса в реестре предприятия.

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Регистраторы – это люди, которым государство предоставило право вносить изменения в реестры. В общем регистраторов в Украине немало – примерно 20 тысяч. Среди них:

– Государственные и частные нотариусы. Они выполняют и нотариальные действия, и регистрационные. Их менее 6 тысяч.

– Регистраторы при исполкомах сельских, поселковых, городских советов и РГА.

– Регистраторы коммунальных предприятий. К слову, стать таким регистратором можно легче – после нескольконедельных курсов.

– Регистраторы от государственных предприятий.

– Исполнители. Они могут совершать лишь несколько регистрационных действий: аресты имущества, их снятия, прекращения ипотеки в случае реализации.

Смотрите видео, как проходил митинг нотариусов в Киеве:

Опубліковано Нотаріальна палата України Понеділок, 25 лютого 2019 р.

Какие изменения ввел кабмин и почему это не устраивает регистраторов

Разрешение или запрет на работу всем регистраторам предоставляет министерство юстиции. Оно же осуществляет проверки регистраторов, по результатам которых может заблокировать доступ к реестрам. Блокировать минюст мог на разные сроки, но не дольше года. И раньше по истечении времени блокировки регистратор автоматически получал доступ к реестрам. Теперь же для этого надо обязательно получать сертификат.



Нотариусы в Киеве протестовали против принуждения к "экспериментальному тестированию"

Как в правительстве объясняют решение о тестировании регистраторов?Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская пояснила, что тестирование введено с целью повышения квалификации государственных регистраторов. При этом "нотариусы, которые параллельно осуществляют свою деятельность как регистраторы и были по тем или иным причинам лишены доступа к реестрам, также должны пройти тестирование". Нотариальную же деятельность нотариусов правительство ничем не ограничивает и не требует дополнительно подтверждать квалификацию.

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Что именно возмущает регистраторов?

– После первых же тестов нотариусы массово жаловались на систему тестирования. Например, за то, что результаты экзамена участник видит на компьютере сразу, но официальные результаты сайт минюста публикует аж на следующий день.

– Система в министерстве юстиции построена так, что заблокировать и принудить к тестированию можно любого регистратора. Часто блокируют за сомнительные ошибки, во многих случаях – технические. Например, за то, что загруженная в реестр копия документа – не цветная, а черно-белая.

– Регистраторы получают сертификаты не согласно закону, а согласно постановлению правительства. При этом в законодательстве о сфере нотариата нигде не сказано, что нотариус должен сдавать дополнительные экзамены после квалификационного.

– Много жалоб на вопросы тестов: у тех, кого тестировали на знание Государственного реестра вещных прав, вопросы были на знание Единого реестра юрлиц и физлиц, и наоборот. Некоторые из участников тестирования утверждали, что половина вопросов вообще не касаются работы регистраторов.

К слову, на первом тестировании в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество участвовало 20 человек. Экзамен сдал один человек.