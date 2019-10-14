Митинг под Офисом Президента: "Богдана в отставку" и "Мы – это Украина"
Акция "Нет капитуляции!" на Майдане Незалежности завершилась, но часть участников двинулись к зданию Офиса Президента. Несколько тысяч человек скандировали лозунги "Богдана в отставку", "Донбасс – это Украина" и другие, а также разместили наклейки с такими же лозунгами на стенах Офиса.
По состоянию на 18:40 14 октября вече на Майдане Незавлежности завершилось исполнением гимна Украины. После этого несколько тысяч участников пошли в правительственный квартал - под здание офиса Президента.
Смотрите полное видео о марше "Нет капитуляции!"в Киеве
Митингующие выкрикивали свои требования и обклеили здание Офиса Президента листовками с соответствующими лозунгами: "Нет капитуляции", "Донбасс – это Украина", "Мы – это Украина", "Слава Украине", "Никаких выборов боевикам", "Нет формуле Штайнмайера" и "Богдана в отставку".
Смотрите включение журналистки 24 канала Анны Калюжной с места событий:
Впрочем, пикет длился недолго, примерно в 19:30 участники акции стали расходится.
Митинг под АП в Киеве вечером 14 октября / Фото РБК-Украина
Подробнее: В Киеве состоялся марш "нет капитуляции!" – главное, фото и видео
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