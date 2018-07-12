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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте: в Киевсовете произошла стычка

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В Киевсовете – стычка между полицией и митингующими
В Киевсовете – стычка между полицией и митингующими / radiosvoboda.org

В Киевсовете произошла стычка между представителями полиции и митингующими, которые пришли выразить протест по поводу повышения цен на проезд в общественном транспорте столицы. Драка произошла, когда депутаты от ВО "Свобода" попытались провести людей в КГГА.

Об этом информирует "Громадьске".

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Отмечается, что во время обсуждения проекта решения о моратории на повышение тарифов до момента, пока не будет четкого обоснования необходимости повышения цен и пока не будет внедрена система электронного билета дали выступить представителям "Киевпастранса". Они выступили за поднятие цен и обосновали это тем, что нужно повысить зарплату работникам и закупить новую технику.

В свою очередь, депутаты от партии "Свобода", которые инициировали обсуждение этого вопроса, предложили провести в зал митингующих, которые проводили акцию против повышения цен на проезд в транспорте под зданием КГГА.

Депутаты вышли за ними, однако во время попытки провести людей в зал, произошла стычка между полицией и участниками акции.

Напомним, с утра 12 июля под КГГА на митинг собрались жители столицы: часть протестует против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, другие – поддерживают нововведение.

Теги: Новости Киева Транспорт КГГА метро Тарифы Киеврада
Источник: 24 Канал
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