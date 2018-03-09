Митинг в Киеве: активисты прорвались к памятнику Шевченко, куда должен приехать Порошенко
9 марта в Украине отмечают годовщину с дня рождения Тараса Шевченко. К его памятнику в Киеве приедет и президент Петр Порошенко. Туда уже направились и активисты, сумели обойти правоохранителей, окружили парк Шевченко.
Как пишет "Громадске", на входе в парк установили металлоискатели, все парковые дорожки и входы перекрыты забором. У входов стоят несколько десятков мужчин, иногда спорят с полицией, пытаясь попасть на территорию.
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Несмотря на то, что периметр парка окружен бойцами Нацгвардии, около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок.
Силовики у входа в парк Шевченко
Пока что пропускают только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия.
В то же время те, кто прошел в обход рамок, устроили акцию под памятником Шевченко.