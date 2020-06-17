Митинги в центре Киева: полиция окружила Офис Президента и усиливает безопасность – видео
Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева 17 июня. В правительственном квартале происходят несколько массовых акций. В частности, протестуют сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария.
В частности, на усиленное дежурство вместе с полицейскими заступили военные Национальной гвардии. На месте работают также кинологи, взрывотехники. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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В Нацполиции предупредили о заранее спланированных агрессивных действиях и провокациях.
Что известно об акции сторонников Шария
- Приспешники пророссийского блогера будут требовать под Офисом Президента защиты от нападений. В то же время сам Шарий накануне обратился к своим поклонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов.
- В своем видеообращении он отметил, что с собой можно даже приносить "что-то для самозащиты". Очевидно он рассчитывает на столкновения.
- С другой стороны националистические организации обещают сегодня "вылечить шариевцев". В частности, об этом заявил лидер С14 Евгений Карась.
Смотрите видео с митинга приспешников Шария в Киеве:
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