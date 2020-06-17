Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева 17 июня. В правительственном квартале происходят несколько массовых акций. В частности, протестуют сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария.

В частности, на усиленное дежурство вместе с полицейскими заступили военные Национальной гвардии. На месте работают также кинологи, взрывотехники. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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В Нацполиции предупредили о заранее спланированных агрессивных действиях и провокациях.

Что известно об акции сторонников Шария

Приспешники пророссийского блогера будут требовать под Офисом Президента защиты от нападений. В то же время сам Шарий накануне обратился к своим поклонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов.

В своем видеообращении он отметил, что с собой можно даже приносить "что-то для самозащиты". Очевидно он рассчитывает на столкновения.

С другой стороны националистические организации обещают сегодня "вылечить шариевцев". В частности, об этом заявил лидер С14 Евгений Карась.

Смотрите видео с митинга приспешников Шария в Киеве:

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